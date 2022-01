Le coup de Pat aux Clippers

En amont de l’échauffement des Wolves sur le parquet des Clippers, Patrick Beverley a pris la parole devant ses coéquipiers. « J’ai dit à tout le monde que je voulais vraiment gagner ce match. » Avant la rencontre de cette nuit, les Californiens avaient remporté les trois premières confrontations de la saison. En plus d’éviter un « sweep » symbolique, le meneur avait surtout l’intention de briller face à son ancienne équipe.

Il voulait notamment se montrer « très physique » avec Reggie Jackson, « qui nous avait tués sur les trois premiers matches » (23 points de moyenne à 56% aux tirs), ainsi qu’avec Eric Bledsoe. À l’issue d’une rencontre maîtrisée par son équipe, le meneur des Wolves peut se féliciter au moment de parcourir la feuille de match. Les deux arrières d’en face ont cumulé… 6 points à 2/12 aux tirs et perdu 9 ballons.

« Pat Beverley a été excellent pour donner le ton tant par son intensité, sa défense que sa concentration », peut apprécier son coach, Chris Finch. Son meneur ne s’est pas contenté de défendre fort. Il s’est également fait remarquer avec un deuxième double-double cette saison. Maladroit (3/10), notamment à 3-points (0/4), l’ancien des Clippers a terminé la partie avec 11 points et surtout 12 passes décisives, son record en carrière égalé.

L’intéressé admet qu’il voulait aussi briller à la création. « Les Clippers ont toujours été à la recherche d’un autre meneur parce qu’ils disaient que je n’étais pas un créateur », justifie le meneur, échangé l’été dernier pour Eric Bledsoe dans un premier temps.

De la confiance balle en main

Patrick Beverley, qui n’oublie pas de lister ses amis « à vie » chez les Clippers (Marcus Morris, Paul George, Kawhi Leonard, Terance Mann…), a voulu leur démontrer le contraire. Et s’il affiche aujourd’hui sa meilleure moyenne à la passe en carrière (5.2), c’est grâce à la confiance de Chris Finch.

« Un coach qui me fait confiance ballon en main. Évidemment, il me connaît depuis longtemps, depuis mon passage aux Rockets. Il connaît mes qualités, ce que je peux faire. […] Pour une raison que j’ignore, beaucoup d’entraîneurs ne me faisaient pas confiance avec le ballon. Peut-être parce que j’ai joué avec tant de superstars qu’il n’y avait pas beaucoup de ballons à distribuer. »

Il considère d’ailleurs qu’au contact de superstars comme Kawhi Leonard et Paul George, il n’a pas pris beaucoup de lumière et que son apport sur le parquet a été « très sous-apprécié ». « Les Wolves l’apprécient, c’est tout ce qui compte », ajoute le joueur le plus expérimenté de l’équipe, qui semble avoir bien trouvé sa place dans le Minnesota.

Il rappelle pour l’occasion que son objectif, sur le plan collectif, est de gagner avant le All-Star Game autant cette saison que la saison passée dans son intégralité, à savoir 23 succès.

« On s’en rapproche », lâche le meneur en référence aux 17 victoires des Wolves alors qu’il reste plus d’un mois de compétition avant la pause. « Tout ce qui importe est la victoire avec moi. »