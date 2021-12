Patrick Beverley déjà en pourparlers avec Minnesota en vue d’une prolongation

Minnesota a fait son entrée dans le Top 10 des meilleures défenses de la ligue, affichant notamment un joli 103.8 points encaissés en moyenne sur 100 possessions. C’est mieux qu’Utah, Miami, ou que le champion en titre !

Et Patrick Beverley n’est pas étranger à ce nouveau visage affiché par les Wolves, The Athletic assurant que la franchise du Minnesota a déjà entamé des pourparlers afin de sécuriser le plus rapidement possible l’avenir du meneur de 33 ans, qui donne le ton de ce côté du parquet.

« Défensivement, nous n’avions aucune identité. Quand Pat Bev est arrivé, on a récupéré un joueur vocal et exigeant. Il exigeait beaucoup des gars, sur le plan de l’énergie », a récemment rappelé D’Angelo Russell au sujet de l’apport de son coéquipier.

Actuellement blessé à l’adducteur, Pat Beverley ne ménage pas ses efforts depuis le banc pour recadrer et encourager ses coéquipiers. Dans sa dernière année de contrat, à 14.3 millions de dollars la saison, il est donc éligible à une prolongation de contrat qu’il pourra signer dès que les deux parties seront tombés sur un accord.

À noter que les Wolves songeraient également à sonder le marché en vue d’un éventuel échange, afin d’aller chercher les playoffs, et qu’un joueur intéresserait particulièrement le « front office » : Myles Turner.