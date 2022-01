Nikola Jokic déclare sa flamme à Dirk Nowitzki

Nikola Jokic accorde de l’importance à la loyauté et la fidélité, des valeurs pas vraiment en phase avec le milieu du « sport business ».

Certaines exceptions ont toutefois dérogé à la règle au plus haut niveau. On peut notamment citer Kobe Bryant, Tim Duncan ou encore Dirk Nowitzki qui ont passé l’intégralité de leurs carrières respectives dans la même franchise.

« Une source d’inspiration » pour le MVP en titre

C’est particulièrement ce point qui suscite l’admiration du MVP de la saison dernière pour un joueur comme Dirk Nowitzki. À l’occasion de la venue de Dallas à Denver cette nuit, Nikola Jokic a ainsi témoigné de tout son respect pour la légende de la franchise texane, qu’il désigne comme étant probablement « le meilleur shooteur européen ».

« C’est l’un des rares gars qui a joué pour une seule équipe toute sa vie, toute sa carrière. Il a remporté le titre de champion NBA, il a gagné une bague. Je l’admire vraiment. Juste pour ça. Parce qu’il n’a pas fui, il n’a pas abandonné l’équipe. J’admire vraiment ça », a-t-il déclaré.

Dirk Nowitzki restera aussi dans l’histoire pour avoir été un joueur qui a incarné un changement dans l’approche du jeu en NBA, devenant l’un des premiers intérieurs de plus de 2m10 à avoir cette capacité à tirer de loin avec fiabilité, ou encore pour son fadeaway « incontrable » sur un pied.

« Sur le plan du basket, il était vraiment, vraiment… comme un tueur », a ajouté Nikola Jokic. « Il avait cet instinct. Il pouvait vous mettre 40 ou 50 points. Il était inarrêtable ».

Un contrat de cinq ans bientôt sur la table

Malgré son admiration pour l’Allemand, le pivot serbe a confié ne pas avoir étudié le jeu de Dirk Nowitzki plus que ça. Et pour cause : « Il est unique. Son jeu n’est pas quelque chose qu’on puisse copier ».

Sa sortie est en tout cas un bon signal pour les fans des Nuggets dans l’optique d’une prolongation de Nikola Jokic, dont le contrat prend fin après la saison 2022/23. Il sera éligible à une extension « supermax » de son contrat dès cet été, avec 254 millions de dollars sur cinq ans à la clé.

Sauf incroyable retournement de situation, c’est vers ce scénario que les deux parties semblent se diriger, Nikola Jokic ayant déjà déclaré en fin de saison dernière qu’il voulait être le Tim Duncan des Nuggets, une autre source d’inspiration pour lui.