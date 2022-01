Axel Toupane en route vers le Paris Basketball ?

Champion NBA avec Milwaukee en 2021, puis passé ensuite par la case G-League avec les Santa Cruz Warriors, où il a tourné à 19.0 points, 7.8 rebonds et 1.8 interception de moyenne sur huit matchs, Axel Toupane devrait s’offrir prochainement un nouveau défi.

Le journal L’Équipe indique effectivement que le Français est sur le point de s’engager avec le Paris Basketball, promu en première division française cette saison et actuellement 15e de Betclic Élite (5 victoires – 9 défaites). Un club avec lequel il s’est d’ailleurs entraîné ce lundi et où il retrouverait un autre ex-NBAer, Kyle O’Quinn, en plus de son compatriote Juhann Begarin, probable futur NBAer.

À 29 ans, Axel Toupane redécouvrirait un championnat qu’il connaît bien, puisqu’il y a évolué entre 2011 et 2015 (Strasbourg), avant de s’envoler pour les États-Unis, la Lituanie, la Grèce puis l’Espagne. L’arrière/ailier tricolore était ensuite revenu en France en 2020, toujours à Strasbourg, le club de ses débuts chez les professionnels.

Le journal L’Équipe précise aussi que l’ancien joueur des Nuggets, des Pelicans et des Bucks aurait refusé des offres de NBA et d’Euroligue, afin d’y privilégier le projet parisien.