À Cleveland, les intérieurs créent aussi

Les trois meneurs de Cleveland ne sont plus là, qu’il s’agisse de Collin Sexton et Ricky Rubio, dont les saisons sont terminées, mais aussi de Darius Garland, toujours à l’isolement après avoir raté quatre rencontres. Mais à Cleveland, la stratégie numéro 1, c’est le « very tall ball », et de ce côté, tout va bien.

La preuve avec cette victoire contre les Pacers du tandem Sabonis-Turner. JB Bickerstaff avait prévenu que ce serait un match physique, qui se jouerait sous les panneaux, et ses « grands » ont répondu présent avec 48 prises à 40 au rebond, mais aussi 58 points inscrits près du cercle, contre 26 pour les Pacers. Un différentiel qui porte la marque d’Evan Mobley avec ses 24 points, mais aussi de Kevin Love (20 points), de Jarrett Allen (18 points, 11 rebonds) et enfin Lauri Markkanen (12 points).

Dans ce quatuor, Kevin Love a joué un rôle essentiel par sa capacité à écarter le jeu. Il a obligé Myles Turner ou Domantas Sabonis à sortir au large, et ce sont Jarrett Allen et Evan Mobley qui en ont profité, tandis que Kevin Love faisait mouche de loin, ou mettait ses lancers lorsque les Pacers n’avaient pas d’autre choix que de faire faute. Le 14-0 à la fin du 3e quart-temps porte la marque de l’ancien All-Star.

Evan Mobley continue d’impressionner

À ses côtés, Evan Mobley a montré l’exemple en frappant le premier, avec 10 points dans le premier quart-temps, et il a joué comme un vétéran dans le « money time ». Match après match, le rookie impressionne par sa maturité et sa capacité à jouer juste. Comme Kevin Love, il est capable de créer pour les autres.

« Il a été grand dans le quatrième quart-temps simplement en gardant la balle » estime JB Bickerstaff. « On n’avait pas trop d’éléments pour créer, et il est parvenu à donner des opportunités de marquer. Il a eu des bonnes positions, il est allé sur la ligne des lancers-francs… En fin de match, quand chaque possession compte encore plus, il a joué avec confiance et sang-froid pour trouver le shoot qu’il cherchait. »

Pour Jarrett Allen, les Cavaliers doivent s’inspirer de leur jeune coéquipier, et s’appuyer sur lui davantage.

« On souhaite que Evan shoote davantage car on croit qu’il va mettre dedans à chaque fois. S’il continue d’être agressif, ça va nous aider à gagner des matches. On en avait vraiment besoin ce soir pour apporter du boost. »

En attendant que Rajon Rondo soit disponible, les Cavaliers vont continuer de s’appuyer sur leurs « grands » avec comme prochain test, un déplacement à Memphis qui reste sur quatre victoires de suite.