Luka Doncic, un retour sous forme de soulagement

Luka Doncic commençait à trouver le temps long et pour cause, voilà 23 jours qu’il n’avait plus foulé un parquet NBA. Une éternité pour ce mordu de balle orange qui a donc pris fin cette nuit sur le parquet d’Oklahoma City.

« C’était dur. La dernière fois que j’ai fait du 5-contre-5, c’était il y a quatre semaines » a-t-il déclaré après la rencontre. « C’était une sensation bizarre, mais je suis juste vraiment heureux d’être de retour. Ma poitrine était en feu, mais je pense que ça va revenir petit à petit. Quand je shootais, la sensation était bizarre. Je ne savais pas si ça allait rentrer ou ressortir. Il y a eu un tir où j’ai ressenti une confiance incroyable. Je me suis dit : ‘Tu as bien shooté, ça va rentrer’, et j’ai envoyé un airball. Ça va revenir au fil des matchs ».

« La douleur sera là jusqu’à la fin de la saison »

Même avec une protection au niveau de la jambe gauche, et un peu rouillé par plus de trois semaines d’absence, le leader des Mavs n’a toutefois pas tardé à retrouver ses habitudes, frôlant le triple-double avec 14 points, 9 rebonds et 10 passes décisives pour une victoire 95-86 des Texans. Et s’est donc attiré les félicitations du coach.

« Il a presque réussi un triple-double en 30 minutes, donc je trouve qu’il a fait du bon travail », s’est félicité Jason Kidd. « Il est encore en train d’essayer de retrouver du rythme. Il a mis la table pour ses coéquipiers, il leur a offert de bons tirs, il a pris des rebonds. Je n’ai pas arrêté de lui demander comment il était par rapport à son souffle mais il a dit qu’il se sentait bien. C’était bon de le voir sur le terrain ».

Après avoir terminé son troisième quart-temps par un missile à 3-points, Luka Doncic a fini les mains sur les genoux, non sans avoir fait le show à l’image de ses deux passes dans le dos pour Marquese Chriss et Maxi Kleber. Son point sur sa cheville a malgré tout calmé l’enthousiasme entourant son retour.

« Ça va un peu mieux, mais la douleur sera là jusqu’à la fin de la saison. Ça reste beaucoup mieux que ça ne l’était il y a peu. Le repos m’a fait du bien » a-t-il ainsi conclu.