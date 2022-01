Avec Luka Doncic, Dallas résiste au triple-double historique de Josh Giddey

Victorieux des Knicks pour démarrer l’année du bon pied, le Thunder recevait les Mavs dimanche soir. Des Mavs bien contents de revenir dans le Sud après un road trip de quatre matchs sur la côte Ouest. Et surtout bien contents de pouvoir retrouver leur maestro, Luka Doncic, à la baguette.

Après quasiment un mois d’absence, la superstar des Mavs a eu des difficultés à trouver son souffle et son shoot mais à un rebond du triple-double (14 points, 10 passes, 9 rebonds), il en a fait suffisamment pour permettre à son équipe de l’emporter à Oklahoma City (95-86). Il a été bien aidé par son banc, propulsé par 15 points de Marquese Chriss et 15 autres de Tim Hardaway Jr.

De l’autre côté, le Thunder a tout simplement manqué d’options offensives autour de Josh Giddey (17 points, 14 passes, 13 rebonds). Si elle n’a jamais lâché, s’accrochant jusqu’au bout, la jeune troupe d’OKC a bel et bien dû concéder une nouvelle défaite à domicile, la onzième de la saison (23e au total).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le triple-double historique de Josh Giddey. De retour après trois matchs dans le protocole sanitaire, le jeune meneur australien était tout simplement le « franchise player » de son équipe, privée de Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort. Le rookie n’a pas fait semblant avec son premier triple-double (17 points, 14 passes et 13 rebonds) à 19 ans, 2 mois et 23 jours, devenant le joueur le plus jeune de l’histoire de la Ligue (devançant LaMelo Ball à 19 ans, 10 mois et 17 jours). « C’est bien, les stats individuelles sont sympas. Ça fait plaisir pour ce soir mais une victoire est toujours meilleure que des stats individuelles. Si j’ai un triple zéro et qu’on gagne, ça ma va mieux qu’un triple-double dans une défaite. »

– Le retour aux affaires de Luka Doncic. Chez les Mavs aussi, on avait droit à un retour attendu, celui de Luka Doncic. Eloigné des parquets depuis 23 jours, après sa blessure à la cheville et cinq matchs dans le protocole sanitaire, la star slovène de Dallas est logiquement apparu rouillé avec un 6/14 aux tirs et 7 balles perdues. Mais en 31 minutes de jeu, il a déjà frôlé le triple-double avec 14 points, 10 passes et 9 rebonds. Un retour encourageant donc : « C’était difficile, la dernière fois que j’ai joué en cinq contre cinq, c’était il y a un mois. C’était bizarre mais je suis content d’être de retour. J’avais les poumons en feu mais ça va revenir petit à petit. Tout comme mon tir. Je ne savais jamais quand ça allait tomber dedans. Un tir m’a semblé remarquable mais il a fini en airball. »

– Le comeback du Thunder un poil trop court. A la traîne après un 2e quart manqué (25-17), le Thunder a dû courir après le score. Mais à plusieurs reprises, dont une fois dans les ultimes minutes du match, OKC a réussi à revenir sous la barre des 10 points, à 4 unités seulement à 42 secondes de la fin. Mais un 3-points de Maxi Kleber a sonné le glas des espoirs de victoire des locaux…

TOPS/FLOPS

✅Josh Giddey. Propulsé dans le cinq majeur dès ses débuts pour ainsi dire, Josh Giddey avait les coudées franches hier soir et il n’a pas déçu. Toujours en alerte pour trouver le coéquipier démarqué dès qu’il partait vers le cercle et un tantinet plus agressif qu’à l’accoutumée, Giddey a maintenu l’espoir d’un retour en dernier quart. Malgré son tripl- double à 17 points, 14 passes et 13 rebonds, plus 4 interceptions, OKC a dû s’incliner sur le fil.

✅Marquese Chriss. Signé pour un contrat de dix jours, l’ancien des Suns et des Warriors a réussi son meilleur match de la saison, terminant meilleur scoreur de son équipe avec 15 points à 6/9 aux tirs dont un étonnant 3/3 à 3-points plus 7 rebonds, le tout en 14 minutes. Après une longue absence sur blessure, l’intérieur passé par la fac de Washington profite à fond de sa chance chez les Mavs.

✅Jalen Brunson. Inséré dans le cinq majeur en lieu et place de Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson a encore tenu son rang hier soir. Sans forcément faire de vagues, il répond présent avec 12 points et 7 passes, présence rassurante dans le « backcourt » de Dallas. En 16 matchs en tant que titulaire, Brunson tourne en moyenne à 21 points, 7 passes et 4 rebonds.

⛔Dorian Finney-Smith. Joueur de complément très précieux aux côtés de Luka, dans un profil classique de « 3&D », Dorian Finney-Smith rend généralement de bons services aux Mavs, mais, hier soir, il a tout simplement vécu une partie difficile. A 10 points et 6 rebonds, il a fait le métier, mais il n’a pas été des plus efficaces à 4/13 aux tirs dont 1/8 à 3-points seulement.

⛔Aleksej Pokusevski. Titularisé au poste de pivot, « Poku » a réussi quelques bonnes séquences, comme ce alley oop conclu sur une passe de Giddey en transition ou cette double claquette en fin de match, mais globalement, il a encore été très inefficace offensivement, terminant sa soirée à 9 points à 4/12 aux tirs dont 1/5 à 3-points. Après une saison rookie intéressante à 8 points, 5 rebonds, 2 passes, la licorne serbe n’arrive pas à enchaîner cette année (4 points, 4 rebonds).

LA SUITE

Dallas (18-18) : retour à la maison pour la réception des Nuggets cette nuit

Oklahoma City (13-23) : première manche d’une double confrontation face aux Wolves, à Minneapolis dans la nuit de mercredi à jeudi.