Enfin au complet, les Raptors peuvent afficher leur potentiel

Les tribunes se vident mais le groupe se remplit. Tel est le paradoxe de la saison des Raptors. La franchise canadienne doit évoluer à huis clos depuis quelques jours, alors que ses meilleurs joueurs commencent enfin à retrouver les parquets. Cruel pour les fans donc.

D’ailleurs, comme ce fut le cas dans la victoire contre les Knicks ce dimanche, les Canadiens ont-ils déjà aligné leur huit meilleurs joueurs (en matière de temps de jeu) cette saison ? « Je ne me souviens pas, non », répond Nick Nurse à SportsNet. Et pour cause puisque c’était la première fois. « Voilà pourquoi il était difficile de s’en souvenir. »

Entre les isolements et les passages par l’infirmerie, le coach des Raptors n’avait jamais réussi à avoir un groupe plus ou moins complet. La preuve : Pascal Siakam, Fred VanVleet, Gary Trent Jr, O.G. Anunoby et Scottie Barnes n’avaient évolué que 50 minutes ensemble en 32 matches.

Pour rattraper le temps perdu, le technicien a donc lancé ces cinq-là (pour la quatrième fois seulement) dès les premières secondes de la partie.

« Je suis toujours ouvert concernant notre cinq majeur », confirme Nick Nurse à The Athletic. « On verra. Ce ne sera pas comme ça chaque soir, quand le groupe sera complet. Mais j’espère que cette formation va nous offrir notre meilleur visage défensivement, notamment en fin de match. Si on peut créer une alchimie, on sera une forte défense. C’est notre objectif. »

« On va avoir besoin de temps pour être au niveau nécessaire, mais on espère monter en régime d’ici avril et mai »

Face à une équipe de New York privée de Julius Randle et très brouillonne en attaque, et avec un spectateur de prestige, Masai Ujiri, dans les tribunes vides, le travail défensif de Toronto (qui demande de gros efforts) a été facilité. Mais c’est prometteur pour l’avenir. Et si la saison des Raptors commençait enfin, dans ces premiers jours de 2022 ?

« Honnêtement, on est confiant avec notre groupe, avec nos six, sept ou huit meilleurs joueurs, depuis le début de saison », raconte Fred VanVleet. « J’ai aimé notre état d’esprit, notre alchimie, notre enthousiasme durant cette partie. On va avoir besoin de temps pour être au niveau nécessaire, mais on espère monter en régime d’ici avril et mai. C’est notre but. On veut commencer l’année avec tout le monde et jouer du bon basket. Si on continue ainsi, on sera une équipe difficile à battre. »

Le champion 2019 peut être optimiste puisque lui et ses coéquipiers sont certes à seulement 16 victoires pour 17 défaites, mais la franchise pointe à la 10e place de l’Est, à seulement trois victoires de la cinquième place des Cavaliers. Le tout en ayant eu des gros soucis d’effectif.

De quoi rêver d’une seconde partie de saison bien plus heureuse avec des playoffs au bout…