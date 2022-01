Fred VanVleet et les Raptors en contrôle face aux Knicks

Pour leur premier match de la nouvelle année dans une Scotiabank Arena vierge de spectateurs, les Raptors livrent un début de rencontre cohérent face à des Knicks privés de Julius Randle, Kemba Walker et trois de leurs pivots (Noel, Robinson, Sims). Profitant du manque de protection de cercle engendré par les absences des intérieurs de New York, ils allument la mèche dans le premier quart-temps (10/20) et prennent une courte avance après les douze premières minutes (30-27), derrière un bon Fred VanVleet (10 points). Côté Knicks, Evan Fournier (7 points) puis Alec Bucks (6 points en sortie de banc) assurent le « scoring ».

Le deuxième quart-temps est un véritable supplice pour les visiteurs : seulement 3 points inscrits durant les six premières minutes, 18 points au total et une adresse alarmante (5/14). Malgré les efforts d’Alec Bucks (11 points) et Obi Toppin (7 points et 5 passes), les Raptors rejoignent les vestiaires avec une avance confortable (56-45), propulsés par les 30 points du duo Fred VanVleet – OG Anunoby.

En deuxième mi-temps, le « momentum » suit son cours : les Raptors marchent sur l’eau en attaque (15/22 dans le troisième quart-temps), à l’image de Fred VanVleet qui continue de démolir la défense des Knicks (33 points à 11/17 en 36 minutes). Après trois quart-temps, l’écart est déjà bien trop grand pour les hommes de Tom Thibodeau (96-74), qui réduisent l’écart pour l’honneur dans le dernier acte mais subissent un sévère « blowout » dans les faits.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Fred VanVleet. Le meneur de Toronto a fêté la nouvelle année en se défoulant sur la défense de New York. Pour son deuxième match suite à sa sortie d’isolement, il a livré une prestation offensive XXL : 35 points (11/17), 5 rebonds et 5 passes.

La défense des Knicks transpercée de toutes parts sans ses pivots. Avec le seul Taj Gibson disponible sur le poste 5, les Knicks ont pris l’eau défensivement, dépourvus de la dissuasion près du cercle que Mitchell Robinson et Nerlens Noel apportent. Les Raptors ont converti 23 de leurs 31 tirs pris dans la raquette (74%).

TOPS/FLOPS

✅ Les (autres) titulaires des Raptors. Fred VanVleet n’a pas été le seul joueur du cinq majeur de Toronto à briller. Pascal Siakam se fend d’un match à 20 points, 14 rebonds et 7 passes, quand OG Anunoby termine lui avec 14 points, 3 rebonds et 3 interceptions. Le rookie Scottie Barnes n’était pas en reste non plus : 13 points et 4 rebonds.

✅ Alec Burks. En sortie de banc, l’arrière a tenu la cadence en première mi-temps, avant que son équipe ne s’écroule complètement durant le troisième quart-temps. Sans lui, le suspense s’envolait dès la fin du premier quart-temps. Il termine la rencontre avec 11 points, 4 rebonds, 2 passes et 5 interceptions.

✅ Obi Toppin. Titulaire sur le poste 4 pour compenser l’absence de Julius Randle, le « sophomore » a joué 45 des 48 minutes de la rencontre. Toujours enjoué et disponible sur chaque possession, il compile 19 points, son record en carrière égalé, 6 rebonds, 6 passes et 2 contres.

⛔️ Gary Trent Jr. Il fallait bien un point négatif à cette soirée presque parfaite des Raptors. L’arrière a été transparent offensivement (5 points, 2/7) et n’est jamais parvenu à rentrer dans son match car rapidement gêné par les fautes. Il n’a même pas terminé la rencontre puisqu’il a commis sa 6e faute dans le « garbage time ».

LA SUITE

Toronto (16-17) : mardi, réception des Spurs

New York (17-20) : retour à la maison pour la réception des Pacers, mardi