Pas de public pour les prochains matches des Raptors

Le raz de marée Omicron n’épargne pas le Canada, et les propriétaires des Raptors ont décidé d’instaurer un quasi huis clos pour les trois semaines à venir. À partir de vendredi, les Raptors, mais aussi les Maple Leafs en NHL, n’accueilleront plus de public. C’est la conséquence des nouvelles mesures prises dans l’Ontario où le gouvernement a fixé à 1 000 personnes la jauge pour les concerts ou les rencontres sportives.

Aux Raptors, on a donc choisi de ne plus vendre de places pour les matches à venir, et ce soir, face aux Clippers, on ne trouvera dans les gradins que des employés de la franchise et des proches des joueurs.

Il faut rappeler que depuis un mois, la Scotiabank Arena n’était ouverte qu’à 50% et que les exploitants de la salle venaient de stopper la vente de nourriture et de boissons pour forcer les spectateurs à garder leur masque pendant toute la rencontre.