Les Raptors remettent en place une jauge pour les spectateurs

La nouvelle vague de Covid-19 touche aussi le Canada, et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé le retour de jauges pour les rencontres sportives et les spectacles, et cela concerne donc les Toronto Maple Leafs, les Raptors et les Ottawa Senators.

« Soyons très clairs, il faut cibler les plus grandes salles », a déclaré Doug Ford lors d’une conférence de presse. « Dans les rencontres sportives et les grands concerts, les gens ne portent pas le masque autant que les organisateurs le demandent. Tous n’ont pas le masque alors qu’ils sont assis côte à côte pendant des heures ».

En conséquence, à partir de samedi, et la venue des Warriors, les Raptors ne pourront jouer que devant une salle remplie à 50%. En parallèle, il faut rappeler aussi que dès le 15 janvier 2022, les athlètes non-vaccinés, comme par exemple Bradley Beal ou Justin Holiday, ne pourront plus se rendre au Canada pour jouer.

Jusqu’à maintenant, les joueurs NBA et NHL peuvent franchir la frontière sans avoir été vaccinés, et les joueurs NBA, même vaccinés, doivent passer un test PCR avant d’affronter les Raptors à Toronto.