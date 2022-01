Stats & Highlights | Miami, Chicago, Memphis et Utah finissent bien 2021

Les Pacers n’étaient pas loin de briser la série de victoires des Bulls, mais DeMar DeRozan a terminé l’année 2021 avec un panier au buzzer. Chicago est désormais sur six succès d’affilée, la meilleure série de la ligue actuellement.

Autre équipe qui est à six victoires de rang : Utah. Derrière, Miami et Memphis continuent eux aussi de gagner, avec respectivement cinq et quatre victoires de rang.

Fin de série pour New York, qui s’incline contre le Thunder, quand Atlanta respire enfin. Pour Houston, les difficultés perdurent avec six défaites d’affilée, et Cleveland aussi (trois revers) est dans le dur en ce moment.

Indiana – Chicago : 106-108

Même s’ils ont eu les commandes pendant une grande partie de la rencontre, les Bulls ont arraché la victoire au buzzer. La faute à des Pacers qui ont passé un 9-0 en dernier quart-temps.

Zach LaVine a bien ramené Chicago à un point à 100 secondes de la fin, mais Indiana avait encore trois points d’avance dans la dernière minute. DeMar DeRozan a alors réduit l’écart, avant de tuer le match avec un panier primé, sur une jambe, au buzzer.

Pacers / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Sabonis 40 8/14 1/2 7/8 5 9 14 6 3 1 3 2 +1 24 37 J. Holiday 35 5/12 5/9 1/2 0 4 4 1 3 1 3 0 -6 16 11 M. Turner 18 2/5 1/3 5/6 2 4 6 1 5 0 0 1 -9 10 14 D. Washington Jr. 30 3/14 0/6 2/2 1 3 4 2 0 2 2 1 0 8 4 C. LeVert 37 11/22 1/5 4/7 3 3 6 6 3 1 3 1 +1 27 24 T. Craig 32 4/8 0/1 2/2 3 8 11 5 4 1 4 2 -1 10 21 O. Brissett 31 4/12 0/3 1/2 2 5 7 2 2 1 0 1 +4 9 11 G. Bitadze 5 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 +1 0 2 K. Sykes 11 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -3 2 0 N. Hinton 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +2 0 -2 Total 38/91 8/31 22/29 17 38 55 23 22 7 17 8 106 Bulls / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. DeRozan 35 8/24 1/3 11/12 2 1 3 6 3 3 3 0 +18 28 20 J. Green 28 0/3 0/1 2/2 2 2 4 2 3 2 0 1 +3 2 8 N. Vucevic 34 6/16 2/7 0/0 2 14 16 4 2 0 0 0 -1 14 24 C. White 33 7/11 6/7 4/5 0 2 2 4 3 3 1 1 +1 24 28 Z. LaVine 36 7/17 0/3 3/3 1 5 6 4 2 1 4 2 -8 17 16 T. Cook 14 1/3 0/0 3/4 1 4 5 0 3 2 0 0 +3 5 9 D. Jones Jr. 14 3/3 1/1 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 -3 7 9 T. Brown Jr. 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0 -1 M. Thomas 20 3/7 2/5 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +8 8 6 A. Dosunmu 22 0/1 0/0 3/4 0 2 2 2 0 0 1 1 -8 3 5 Total 35/86 12/27 26/30 8 34 42 22 19 11 9 5 108

Houston – Miami : 110-120

Les deux équipes avaient laissé les défenses au vestiaire en première mi-temps, et c’est Miami qui en a profité pour prendre l’avantage. Ensuite, en troisième quart-temps, les deux formations se répondent avec des « runs ».

Houston commence le dernier acte avec un 8-1. Les Texans seront à cinq points à cinq minutes du terme. Le Heat a pu compter sur un gros Jimmy Butler (37 points) et le retour de Kyle Lowry, dans le « money time », a fait du bien également, pour garder le cap et éviter une défaite.

Rockets / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Nwaba 20 3/7 1/2 0/0 4 6 10 0 2 2 1 0 +9 7 14 C. Wood 34 8/14 1/4 1/3 1 7 8 4 2 1 3 1 -5 18 21 E. Gordon 27 5/11 3/8 2/2 0 1 1 4 1 0 0 0 +12 15 14 K. Porter Jr. 31 3/11 1/5 0/0 2 1 3 4 6 2 5 1 -15 7 4 J. Green 28 5/11 2/7 4/4 0 3 3 2 5 0 2 0 +4 16 13 K. Martin Jr. 14 2/7 0/2 2/2 3 1 4 0 1 0 2 0 -3 6 3 J. Tate 25 9/15 2/3 2/2 3 4 7 2 2 2 0 1 -1 22 28 A. Sengun 7 1/1 1/1 3/4 0 1 1 1 2 0 1 1 -11 6 7 A. Brooks 22 2/6 2/6 0/0 0 4 4 1 2 0 1 0 -17 6 6 J. Christopher 25 3/10 1/4 0/0 2 3 5 3 2 2 1 0 -9 7 9 D. Nix 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -14 0 0 T. Queen 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -2 Total 41/93 14/42 14/17 15 31 46 21 27 9 18 4 110 Heat / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Butler 35 12/21 2/3 11/11 0 1 1 2 0 1 0 2 +6 37 34 C. Martin 38 4/9 1/3 2/2 2 4 6 0 2 2 3 0 +5 11 11 O. Yurtseven 29 5/11 0/0 0/0 2 11 13 2 4 2 1 2 +8 10 22 K. Lowry 37 3/11 2/7 4/5 3 0 3 3 3 0 4 2 +10 12 7 T. Herro 38 5/17 1/9 5/7 0 6 6 9 0 0 4 0 +4 16 13 C. Silva 15 1/2 0/0 0/0 2 5 7 0 3 0 0 0 +1 2 8 H. Highsmith 15 3/4 3/3 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 +6 9 9 K. Guy 24 6/8 4/6 1/2 1 3 4 4 1 3 2 0 +6 17 23 N. Stauskas 11 1/3 1/2 3/4 0 2 2 1 1 0 0 0 +4 6 6 Total 40/86 14/33 26/31 11 32 43 21 16 7 14 6 120

Cleveland – Atlanta : 118-121

Après trois défaites d’affilée, les Hawks avaient besoin d’une victoire. C’était mal parti, avec un retard de 16 points en deuxième quart-temps. Pour revenir, Atlanta s’est appuyé sur deux choses : l’absence de ballons perdus et un Trae Young de haut niveau.

Après la pause, le meneur de jeu élève son niveau, marque et passe, bien secondé par les rebonds de Clint Capela, et les Cavaliers sont dans les cordes. Le All-Star porte ses coéquipiers, qui n’ont gâché que deux possessions dans toute la partie, et dans les ultimes secondes, il conclut sur la ligne des lancers-francs. Kevin Pangos aura une dernière chance pour égaliser, mais c’est manqué.

Cavaliers / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval L. Markkanen 31 4/10 0/2 0/0 0 5 5 2 2 0 2 1 -11 8 8 I. Okoro 31 4/4 1/1 1/3 0 2 2 5 6 0 1 0 +3 10 14 J. Allen 37 9/11 0/0 3/7 4 4 8 0 0 1 1 3 -2 21 26 E. Mobley 36 8/12 0/0 0/0 1 7 8 5 2 0 1 3 +1 16 27 K. Pangos 24 4/9 0/4 0/0 0 1 1 4 2 0 1 0 -14 8 7 K. Love 30 10/18 7/14 8/10 1 10 11 4 0 0 1 0 +2 35 39 D. Wade 9 0/1 0/1 0/0 0 4 4 1 1 0 0 0 +1 0 4 L. Stevens 16 3/10 0/2 1/2 1 1 2 0 2 0 0 1 -6 7 2 D. Windler 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 B. Goodwin 25 6/9 0/1 1/2 1 3 4 6 3 0 2 0 +11 13 17 Total 48/84 8/25 14/24 8 38 46 27 18 1 9 8 118 Hawks / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval W. Iwundu 43 5/10 2/4 0/0 1 5 6 0 5 0 0 0 +11 12 13 C. Reddish 10 0/3 0/2 2/2 0 0 0 0 0 3 0 0 -10 2 2 C. Capela 40 9/17 0/0 0/0 11 12 23 2 3 1 0 4 +6 18 40 T. Young 42 11/28 5/12 8/10 1 3 4 11 5 1 1 0 +12 35 31 S. Mays 23 7/11 4/5 1/1 1 2 3 0 0 2 0 0 +3 19 20 C. Oliver 25 4/9 1/3 1/1 0 2 2 2 4 1 0 0 -3 10 10 L. Williams 32 3/12 1/6 7/7 0 3 3 5 3 0 0 0 -7 14 13 L. Stephenson 5 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 0 1 0 -5 2 4 C. Brown Jr. 21 3/6 3/6 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 +8 9 9 Total 43/97 16/38 19/21 14 30 44 23 23 8 2 4 121

Toronto – LA Clippers : 116-108

Les Raptors ont retrouvé Fred VanVleet et O.G. Anunoby, donc forcément, ça soulage. Face à des Clippers qui peinent parfois pour répondre à une formation qui montre les muscles, Toronto a été agressif, en allant chercher des rebonds offensifs et en s’offrant des secondes chances.

Chris Boucher et Pascal Siakam donnent quatre points d’avance aux troupes de Nick Nurse dans les deux dernières minutes. Après un panier de Terance Mann, VanVleet enfonce le clou et les Canadiens passent un ultime 7-0 pour l’emporter.

Raptors / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 40 10/20 1/2 4/9 4 15 19 7 2 2 3 2 +22 25 37 O. Anunoby 36 8/16 3/7 7/8 3 3 6 0 3 4 1 0 +10 26 26 K. Birch 19 3/4 0/0 0/0 1 4 5 1 1 0 0 0 +8 6 11 F. VanVleet 39 10/27 4/13 7/8 2 2 4 9 3 2 1 1 +11 31 28 G. Trent Jr. 31 4/12 2/6 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 +3 10 4 C. Boucher 23 1/3 0/1 4/4 3 6 9 0 3 0 0 0 +5 6 13 P. Achiuwa 9 1/3 0/1 2/2 2 1 3 0 0 0 0 0 -12 4 5 Y. Watanabe 13 0/4 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -8 0 -3 J. Champagnie 10 1/1 0/0 0/0 2 1 3 1 1 0 1 0 +7 2 5 M. Flynn 5 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 -9 2 3 D. Banton 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +4 0 -2 S. Mykhailiuk 12 1/3 1/3 1/2 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 4 3 Total 40/96 11/35 25/33 18 36 54 19 18 8 7 4 116 Clippers / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval M. Morris Sr. 38 7/16 2/6 4/4 1 5 6 3 4 1 2 1 -7 20 20 S. Ibaka 18 2/6 1/1 2/2 1 6 7 2 2 0 2 2 -1 7 12 R. Jackson 31 6/14 5/8 0/0 0 3 3 4 2 2 4 0 -12 17 14 T. Mann 37 7/10 2/4 2/2 1 10 11 1 1 0 2 0 -6 18 25 L. Kennard 40 3/7 2/5 5/5 0 1 1 6 3 0 0 1 -18 13 17 J. Winslow 18 4/7 0/1 0/2 0 5 5 2 4 2 0 2 +3 8 14 E. Bledsoe 17 2/5 0/1 2/2 0 1 1 6 2 0 2 0 +4 6 8 A. Coffey 28 5/9 3/7 2/2 0 1 1 1 2 1 0 1 -5 15 15 K. Johnson 14 2/4 0/1 0/0 0 2 2 2 4 0 0 0 +2 4 6 Total 38/78 15/34 17/19 3 34 37 27 24 6 12 7 108

Memphis – San Antonio : 118-105

Après une première mi-temps équilibrée, les Grizzlies ont trouvé la clé, en défense, après la pause, pour faire déjouer les Spurs. Les hommes de Gregg Popovich multiplient alors les ballons perdus et les shoots manqués.

Memphis en profite pour faire l’écart dans ce troisième quart-temps et possède onze points d’avance à l’entame du dernier acte. Les Texans ne réagiront pas face aux 30 points de Ja Morant. Quatrième victoire de suite pour les joueurs du Tennessee.

Grizzlies / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Jackson Jr. 31 5/17 1/5 1/2 4 7 11 3 3 2 2 3 -1 12 16 K. Anderson 24 2/8 0/1 0/0 0 4 4 2 2 0 2 0 -4 4 2 S. Adams 26 5/10 0/0 2/5 8 5 13 3 3 0 1 2 +4 12 21 J. Morant 32 12/18 3/3 3/3 1 5 6 8 1 0 0 0 +15 30 38 D. Bane 31 8/20 1/7 0/1 0 4 4 3 2 1 2 1 +6 17 11 B. Clarke 23 8/11 1/1 0/1 1 8 9 2 2 0 1 2 +9 17 25 S. Aldama 13 1/2 1/2 0/0 1 1 2 0 1 0 1 1 +11 3 4 X. Sneed 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -4 0 0 K. Tillie 24 1/1 1/1 2/2 1 3 4 3 1 2 0 2 +17 5 16 T. Jones 29 7/14 2/5 2/2 0 4 4 4 1 2 0 0 +12 18 21 Y. Pons 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Mathias 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T. Terry 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 49/102 10/26 10/16 16 42 58 28 18 7 9 11 118 Spurs / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. McDermott 20 2/7 2/5 0/0 1 5 6 1 1 0 2 0 +4 6 6 K. Bates-Diop 23 4/8 0/1 0/0 2 9 11 1 0 2 1 2 +1 8 19 K. Johnson 28 2/12 1/6 1/2 0 6 6 2 3 0 3 0 -15 6 0 J. Poeltl 24 7/12 0/0 1/4 4 3 7 1 0 0 0 2 +2 15 17 D. White 24 5/11 2/4 3/4 0 0 0 9 2 0 0 2 0 15 19 T. Young 12 1/1 0/0 0/0 1 3 4 1 3 0 1 0 -14 2 6 D. Eubanks 8 1/1 0/0 3/6 0 2 2 0 1 0 0 0 +5 5 4 J. Wieskamp 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +2 0 0 J. Landale 9 1/3 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 1 -4 3 4 T. Jones 20 5/6 1/1 2/2 1 0 1 3 2 1 0 0 -16 13 17 B. Forbes 20 4/8 2/4 5/6 0 3 3 1 2 0 2 0 +5 15 12 L. Walker IV 21 4/12 3/8 0/0 1 1 2 2 1 0 1 0 -18 11 6 D. Vassell 20 2/6 0/4 0/0 0 3 3 1 0 0 1 1 -22 4 4 J. Primo 8 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +5 2 2 Total 39/90 12/35 15/24 11 36 47 24 15 3 11 8 105

Oklahoma City – New York : 95-80

Le retour de Shai Gilgeous-Alexander et une grosse prestation défensive ont permis au Thunder d’écraser les Knicks. New York avait pourtant bien commencé, avec une avance de 9 points, mais après un 3-pts de Ty Jerome en fin de premier quart-temps, Oklahoma City prend l’avantage et ne le lâchera plus.

« OKC » accélère avec un 9-0 en deuxième quart-temps et R.J. Barrett maintient les Knicks dans le coup. Ce sera encore le cas en dernier acte. Là encore, le Thunder aura le dernier mot avec un 7-0.

Thunder / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 18 3/3 2/2 0/0 0 9 9 0 1 0 2 0 +7 8 15 L. Dort 33 2/12 1/6 1/1 0 4 4 2 2 1 1 0 +8 6 2 S. Gilgeous-Alexander 35 9/24 2/7 3/4 0 4 4 4 3 2 4 1 +1 23 14 P. Watson 14 1/3 0/1 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 -5 2 3 A. Wiggins 26 5/8 2/4 1/2 0 4 4 1 1 1 0 0 +15 13 15 K. Williams 28 3/5 2/2 0/0 3 4 7 4 1 0 1 0 +11 8 16 D. Favors 16 2/3 0/0 0/0 0 3 3 2 1 0 0 1 +8 4 9 M. Muscala 14 3/10 3/9 0/0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9 5 A. Pokusevski 17 2/5 2/3 0/0 1 7 8 0 2 0 0 0 +11 6 11 T. Maledon 12 2/4 1/2 0/0 1 1 2 2 1 0 1 0 +5 5 6 T. Jerome 27 4/10 3/7 0/0 1 4 5 5 3 1 0 0 +14 11 16 Total 36/87 18/43 5/7 7 42 49 21 17 6 9 3 95 Knicks / 80 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval O. Toppin 27 1/4 0/1 3/6 1 6 7 1 2 0 1 0 -2 5 6 M. Robinson 25 4/5 0/0 1/2 2 10 12 0 1 0 1 1 -8 9 19 M. McBride 24 3/9 1/6 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 -7 7 2 E. Fournier 20 1/8 1/5 0/2 0 2 2 3 1 2 1 0 -4 3 0 R. Barrett 36 10/20 1/8 5/9 0 7 7 3 1 2 4 0 -7 26 20 K. Knox II 15 3/8 1/4 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -10 7 4 T. Gibson 23 0/1 0/1 0/0 0 7 7 0 0 1 0 1 -7 0 8 A. Burks 24 3/8 2/3 1/1 1 2 3 1 2 1 0 1 -12 9 10 I. Quickley 26 4/12 1/7 2/2 0 3 3 1 1 0 2 0 -12 11 5 Q. Grimes 19 1/6 1/6 0/0 0 4 4 2 2 0 0 0 -6 3 4 Total 30/81 8/41 12/22 5 43 48 12 12 6 10 3 80

Utah – Minnesota : 120-108

Le retour d’Anthony Edwards n’a pas suffi. Toujours privés de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, les Wolves ont souffert défensivement en première mi-temps, laissant le Jazz frapper de loin ou multiplier les passages sur la ligne des lancers-francs.

Ensuite, Jaden McDaniels porte un 12-2 en troisième quart-temps pour recoller à la marque. Patrick Beverley donne même l’avantage à Minnesota en début de dernier quart-temps, sauf que s’effondre alors : le Jazz passe un 22-0 ! Donovan Mitchell (39 points au total) se régale avec 12 points durant cette séquence, sans oublier Rudy Gobert, toujours aussi dominant (14 points, 16 rebonds, 4 contres).