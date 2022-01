Dallas remet les pendules à l’heure à Sacramento

Toujours privés de Luka Doncic (et de Frank Ntilikina), les troupes de Jason Kidd ont mis un point d’honneur à se rattraper de leur dernière confrontation perdue sur le fil face aux Kings. Les Mavs ont parfaitement géré leur coup et ont ainsi pu terminer 2021 sur une bonne note, emmenés par Jalen Brunson (23 points, 5 rebonds, 8 passes décisives) et Kristaps Porzingis (24 points, 9 rebonds, 6 passes décisives).

Les Texans ont sur faire le dos rond dans un premier quart-temps marqué par l’adresse des locaux (5/6 à 3-points pour débuter) et un collectif efficace autour de De’Aaron Fox (39-34). La tendance s’est ensuite inversée en faveur des Mavs en deuxième quart-temps avec de la diversité au scoring autour du tandem Bullock-Porzingis et une attaque de Sacramento réduite à 17 points en 12 minutes qui a permis à Dallas de virer à +6 à la pause (56-62).

Le match a définitivement basculé au retour des vestiaires lorsque Dallas a planté un 24-2 pour semer les Kings au score (69-91), avec notamment un énorme passage de Dwight Powell qui a enchaîné deux dunks et deux alley-oops.

Jalen Brunson a terminé le boulot en trouvant d’abord Sterling Brown à 3-points en fin de troisième quart-temps (73-94) puis en montant d’un cran au début du quatrième avec trois paniers ainsi qu’un service pour le 2+1 de Kristaps Porzingis (84-104). Les Mavs ont eu le loisir de lever le pied sur la fin pour s’imposer 112-96 et décrocher au passage leur 10e victoire à l’extérieur de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La revanche des Mavs. Les joueurs étaient sortis extrêmement frustrés de leur dernière confrontation perdue à la dernière seconde face à Sacramento. Kristaps Porzingis, qui avait manqué un panier important dans le final, avait pris la responsabilité de ce revers et on attendait forcément un visage plus agressif de la part des Texans. Ces derniers ont réussi leur coup puisqu’ils ont survolé la rencontre à l’issue du premier quart-temps et ont compté jusqu’à 27 longueurs d’avance.

– Un 24-2 rédhibitoire. Quand les Kings boivent la tasse, ils ne font pas semblant, et le troisième quart-temps des Mavs a eu des airs de raz-de-marée face à une défense à la dérive. Les locaux ont eu bien du mal à se remettre aux quatre coups de massue signés Dwight Powell dans ce 24-2 qui a alors offert 22 points d’avance aux Mavs, en route pour la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson. La qualité du back-up de Luka Doncic se confirme match après match et en ferait presque un candidat pour le « MIP » en fin de saison au regard de ses stats affichées en décembre. Par son agressivité et sa justesse, Jalen Brunson a encore marqué la rencontre de son empreinte, avec cette fois la victoire au bout, sécurisée par ses soins dès le début de quatrième quart-temps.

✅ Kristaps Porzingis. L’intérieur letton a été intéressant sur ce match parce qu’il a été efficace (8/12 dont 2/4 à 3-points, 6/7 au lancer), lui qui a eu tendance à arroser sur le mois écoulé, et parce qu’il a contribué à la bonne tenue du collectif avec ses 6 passes décisives, son deuxième meilleur total cette saison.

⛔ De’Aaron Fox. Auteur de la passe décisive qui a fait basculer le match précédent face à Dallas, De’Aaron Fox était attendu sur ce nouvel acte en l’absence de Luka Doncic en face. Le meneur s’est montré à son aise en scorant 10 points en premier quart-temps… Et puis plus rien. Le leader des Kings s’est complètement éteint et son équipe s’est retrouvée hors d’état de nuire après avoir encaissé un retentissant 60-37 en cumulé sur le deuxième et troisième quart-temps.

LA SUITE

Sacramento (15-22) : les Kings recevront le Heat de Miami ce dimanche.

Dallas (17-18) : les Mavs terminent leur road trip de cinq matchs sur le parquet d’OKC ce dimanche.