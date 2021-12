Robert Williams en triple-double, les Celtics s’imposent sans difficulté face aux Suns

Après trois défaites de suite, dont une défaite face aux Wolves et un record négatif à trois points face aux Clippers, les Celtics se devaient de réagir face aux Suns, à domicile. Mission accomplie avec un match maîtrisé de bout en bout.

Les locaux ont pris les devants dès le premier quart-temps (32-20), une avance qui a été confirmée dans le second (67-41) et qui n’a pas été remise en question en seconde période. Les visiteurs ont eu beau inscrire 67 points dans cette seconde mi-temps, ils n’ont pas été en mesure de se rapprocher davantage au score.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La faiblesse intérieure des Suns. Les absences de Deandre Ayton et de JaVale McGee ne sont clairement pas passées inaperçues côté Suns. Ces derniers ont eu beau titulariser pour la première fois cette saison le jeune Jalen Smith. Celui-ci, malgré sa belle production, n’a pas pu empêcher la domination des Celtics au rebond (51-37) et au nombre de points inscrits dans la raquette en faveur des Verts (64-46).

– Le banc des Celtics. Ime Udoka a bien fait de réduire sa rotation à huit joueurs car les trois seuls joueurs sollicités du banc (Payton Pritchard , Josh Richardson et Romeo Langford) ont été particulièrement productifs avec 46 points inscrits à tous les trois. La « second unit » adverse s’est montrée beaucoup moins inspirée avec seulement moitié moins de points inscrits (23) et des impacts globalement très négatifs au score.

– Pas de fatalité dans les ballons perdus. Gagner facilement un match en perdant deux fois plus de ballons que l’équipe adverse, cela n’arrive pas tous les jours. Malgré 17 pertes de balle, et seulement 9 ballons provoqués chez leurs adversaires, les Celtics n’ont pas du tout souffert de cette différence.

TOPS/FLOPS

✅ Robert Williams. Premier triple-double en carrière pour le jeune pivot des Celtics qui a fait preuve d’une activité de tous les instants. Sans rater de tir, il a été utilisé comme point de fixation opportuniste en attaque. En plus de ça, il s’est montré en défense avec tout de même cinq contres.

✅ Marcus Smart. Très belle soirée pour le bulldog des Celtics qui, une fois n’est pas coutume, a délaissé le tir à trois points pour se rapprocher du cercle et faire mal aux Suns. Il termine meilleur marqueur du match (24 unités), avec sa meilleure sortie offensive de sa saison.

✅ Jalen Smith. Le jeune pivot n’a peut-être pas été le point d’ancrage défensif attendu par les Suns, il a tout de même signé son meilleur match en carrière pour sa toute première titularisation avec une efficacité maximale en attaque.

⛔ Devin Booker. Soirée très difficile pour le meilleur scoreur des Suns qui a beaucoup forcé derrière l’arc mais également en se rapprochant du cercle, où les pivots des Celtics l’ont beaucoup gêné.

LA SUITE

Celtics (16-19) : réception du Magic, dimanche.

Suns (27-7) : déplacement à Charlotte, dimanche.