NCAA | Keon Ellis clutch pour Alabama face à Tennessee

Serrée de bout en bout, la rencontre entre Tennessee et Alabama a tenu toutes ses promesses, sauf peut-être celles des fans français qui devront repasser pour voir jouer les jeunes Quentin Diboundje et Alex Tchikou…

Mais, à part ça, les Volunteers ont fait honneur à leur nom en s’accrochant jusqu’au bout sur le terrain d’Alabama. À vrai dire, il aura fallu un gros finish de la part du Crimson Tide pour s’imposer (73-68), et notamment d’un 3-points clutch de Keon Ellis (9 points, 9 rebonds, 5 passes) pour décanter la situation.

L’ailier suédois Olivier Nkamhoua (15 points, 9 rebonds) et l’arrière uruguayen Santiago Vescovi (13 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 interceptions) auront donné du fil à retordre à Alabama, mais les locaux ont fini par s’imposer derrière un double-double de Noah Gurley (20 points, 10 rebonds) et l’apport de sa doublette d’arrières, Jahvon Quinerly (18 points) et Jaden Shackelford (12 points).

L’apprentissage continue pour le géant canadien, Zach Edey

Zach Edey n’a commencé le basket que sur le tard, d’abord obnubilé par le hockey et le baseball. Mais, avec ses 2m24 pour 134kg, le pivot sophomore de Purdue n’en est qu’aux prémices de son apprentissage du haut niveau. Il le reconnait lui-même…

« L’an passé, quand on a commencé la saison de Big Ten, même si j’avais des stats décentes, je n’étais pas sûr de ce qui se passait à certains moments. Je ne savais pas si ce que je faisais était bien ou mal. Maintenant, je comprends mieux le basket. Je me sens beaucoup plus en confiance pour commencer les matchs de conférence. »

Et comment ! Hier soir, il a été dominateur face à Nicholls, rentrant 7 de ses 8 tirs et 7 de ses 9 lancers pour 21 points, 5 rebonds et 4 passes… En sortie de banc ! Bien aidée par les 19 points de Jaden Ivey, ainsi que trois autres joueurs à 10 points ou plus, Purdue a facilement maîtrisé son sujet, dépassant la barre symbolique des 100 points marqués pour la première fois de sa saison (104-90).

Un triple-double pour Walker Kessler

A Auburn, il y a évidemment Jabari Smith. Et le freshman a encore été bon hier soir face à LSU, avec 16 points et 4 rebonds. Mais sur ce match face aux Tigers de Louisiane, qui ont mordu la poussière pour la première fois de la saison, c’est Walker Kessler qui a donné le ton.

L’intérieur sophomore (transfert de North Carolina) a tout simplement réalisé un match record avec 16 points, 11 contres et 10 rebonds ! C’est seulement le deuxième triple-double de l’histoire de la fac (après Kenny Gabriel en 2012 avec 24 points, 13 rebonds et 10 contres), une performance qu’il aura fallu attendre avec un nouveau comptage qui va accorder un rebond à Kessler (précédemment compté comme rebond collectif) et qui officialisera donc le triple-double, 90 minutes après le coup de sifflet final…

« Je pense qu’on a, si ce n’est la meilleure, une des meilleures défenses du pays », a salué Kessler sur ESPN. « On l’a montré [hier] soir. On a été agressif, on a contré des tirs et on s’est battu sur les ballons qui traînent. »

Ayant empêché le moindre panier de LSU sur les 10 premières minutes du match, Kessler n’a pas tort, lui qui tourne à 10 points, 7 rebonds et 4 contres de moyenne, et qui confirme son profil d’intérieur-contreur qui devrait lui valoir une place de choix dans la prochaine Draft NBA.

Kentucky explose Missouri

Frappés d’un 12-0 en début de match qui a remis Missouri devant au score, les joueurs de Kentucky ont parfaitement réagi par la suite, menés par 17 points et 9 rebonds de Keion Brooks Jr. mais aussi 13 points et 20 rebonds d’Oscar Tshiebwe.

Très solides défensivement, les Wildcats ont provoqué 14 balles perdues de Missouri qui a fini par craquer en fin de match, ratant 13 de ses 17 derniers tirs. Après son dernier match à 20 points et 6 passes, le prospect NBA, TyTy Washington a de nouveau été solide avec 14 points et 6 rebonds, plus 2 passes et 2 interceptions tandis que Sahvir Wheeler (11 points, 9 passes) a raté le double double d’un souffle.

La troupe de Coach Calipari démarre donc sa saison dans la conférence SEC par une victoire plutôt convaincante (83-56).

Josh Mballa affole encore les compteurs

Plutôt discret (car gêné par des problèmes de fautes) pour sa dernière sortie, une défaite face à Canisius avec 9 points, 5 rebonds et 5 fautes, Josh Mballa a retrouvé des couleurs hier soir lors du match de Buffalo face à Miami of Ohio.

Saignant d’entrée de jeu, l’intérieur français a mis la pression sur la défense adverse pendant tout le match, terminant à 26 points, plus un record de saison à 17 rebonds, et également 5 contres, un record en carrière !

Seule ombre au tableau, Mballa a beaucoup laissé de points en route avec un petit 8/17 aux lancers qui lui aurait probablement permis d’accrocher les barre des 30 points…

Les stats complètes des Frenchies

Josh Mballa (Buffalo) : 26 points (9/18 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 17 rebonds, 5 contres, 1 passe, 1 interception, 3 balles perdues en 36 minutes

Alexis Yetna (Seton Hall) : 13 points (6/13 aux tirs dont 0/3 à 3-points), 11 rebonds, 2 contres, 2 interceptions, 1 balle perdue en 21 minutes

Eddy Kayouloud (Central Arkansas) : 4 points (2/4 aux tirs), 3 rebonds, 1 passe, 1 balle perdue en 9 minutes

Quentin Diboundje (Tennessee) : n’a pas joué

Alex Tchikou (Alabama) : n’a pas joué

Les résultats majeurs de la soirée

Purdue – Nichols (104-90)

Kansas – Nevada (88-61)

Michigan State – High Point (81-68)

Auburn – LSU (70-55)

Alabama – Tennessee (73-68)

Providence – Seton Hall (70-65)

Kentucky – Missouri (83-56)

+ 17 matchs repoussés (dont Clemson – Duke)

+ 14 matchs annulés