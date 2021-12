Il y a deux mois, Ja Morant reprenait la saison tambour battant, nourrie d’une première participation frustrante en playoffs face à Utah. Le leader de Memphis s’était alors distingué avec deux performances à 37 points face à Cleveland puis 40 points dans une défaite face aux Lakers. Son début de saison éblouissant sur le plan individuel a ensuite été mis à mal par une blessure au genou fin novembre.

Son retour à son meilleur niveau a été progressif, jusqu’à cette fin de mois de décembre en boulet de canon, à l’image de ses deux dernières sorties. Cette nuit, le meneur des Grizzlies s’est carrément offert son meilleur match de la saison (41 points à 6/7 à 3-points, 10 rebonds) avec la victoire au bout cette fois devant les Lakers.

« Quel match incroyable de sa part. Il a donné le ton tout au long du match. Quand il a passé la vitesse supérieure, ça a donné de l’énergie à tous les autres et nous nous sommes lâchés dans le troisième quart-temps », s’est réjoui Taylor Jenkins, les Lakers ayant compté jusqu’à 14 points d’avance dans le troisième quart-temps.

Le tir à 3-points, le variant du soir

Déjà chaud, Ja Morant est encore monté en température après son 3-points au buzzer du troisième acte, et a fini par renverser les « Purple & Gold » avec deux nouveaux missiles derrière l’arc et un panier près du cercle après un rebond offensif à 75 secondes de la fin. Déjà inarrêtable sur ses pénétrations avec sa palette et sa dimension physique, Ja Morant s’est donc distingué ce soir avec un record d’adresse de loin, la goutte de trop pour les Lakers.

« Lorsque vous shootez aussi bien qu’il l’a fait ce soir depuis le périmètre, sa vitesse et ses qualités athlétiques le rendent difficile à contenir, parce qu’il a trois secteurs dans lesquels il peut scorer », a déploré LeBron James, 37 points au compteur. « Il n’y a rien que vous puissiez faire. Il vous a à sa botte ».

La confirmation de son panier de la gagne à Phoenix n’aura pas tardé : la nouvelle vague Ja Morant est bien là. Et les fans des Grizzlies qui estimaient que l’équipe était meilleure sans lui s’en mordent déjà les doigts…

« J’ai attaqué ce match comme les autres, en prenant ce que la défense me donnait. Pour le coup, ça nous a plutôt bien servi ce soir. Je vais continuer de jouer mon jeu, d’être agressif, de faire les bonnes lectures. Ce soir, c’était mon soir », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Bien sûr, c’était un match spécial. J’ai grandi en regardant LeBron, l’un des meilleurs de l’histoire à avoir touché ce ballon. Mais ma priorité, c’était de gagner le match, et c’est comme ça que j’aborde chaque rencontre ».

Une énergie contagieuse

En bon leader, Ja Morant n’oublie jamais de remercier ses coéquipiers même après un match comme ce soir.

Son énergie est également de plus en plus contagieuse par rapport au reste du groupe, ce qui a permis à des joueurs comme Steven Adams ou Desmond Bane de briller à ses côtés sur ces deux derniers matchs.

« C’est vraiment une victoire particulière, aussi grâce à mes coéquipiers », a-t-il ajouté. « Ils se sont battus, ont obtenu des stops défensifs décisifs, de gros rebonds, autant de choses qui m’ont aidé et qui m’ont mis en position de scorer. La plupart du mérite leur en revient ».