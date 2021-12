Des Celtics historiquement maladroits derrière l’arc

Mené de quatre points (74-78) à six minutes de la fin, Boston est à la recherche désespérée d’un tir à 3-points. Sam Hauser hérite d’un bon shoot en fin de possession : c’est manqué. Sur l’action suivante, Payton Pritchard (0/5 sur le match) veut jouer au héros en envoyant à neuf mètres. Tentative ratée également.

Possession suivante, la plus marquante. Jaylen Brown se retrouve seul dans le corner, toujours pas. Rebond offensif pour Al Horford (0/7) qui, après un écran, est grand ouvert en tête de raquette pour envoyer… un airball. Nouveau rebond offensif, de Grant Williams, qui ressort vers un Josh Richardson (0/5) seul au monde : nouvel échec !

On pourrait continuer longtemps le descriptif de la soirée cauchemar des Celtics derrière la ligne à 7m25, lors de la réception des Clippers. Cette nuit, les C’s n’ont converti que 4 de leurs 42 tentatives lointaines. ESPN rapporte qu’il s’agit de la seconde pire performance en la matière pour une équipe shootant au moins à 40 reprises à trois points.

Boston a ainsi signé un hallucinant 1/18 dans le dernier quart-temps, manquant ainsi ses 15 dernières tentatives de la rencontre. Ces 17 manqués dans un même quart-temps sont un record sur au moins ces 25 dernières années.

20 tirs de plus que les Clippers

La troupe d’Ime Udoka n’a inscrit que 82 points malgré 101 tentatives de tirs au total, soit leur plus petit total de points inscrits dans un match avec au moins 100 tentatives. « On a obtenu 20 tirs de plus (que les Clippers) et tenu nos adversaires à 91 points… C’est un match qu’on aurait dû gagner », déplore le technicien.

« On a raté un paquet des tirs mais j’ai trouvé qu’on avait eu beaucoup de tirs ouverts. On a fait tourner la balle. Je sais qu’ils ont défendu en zone mais on a eu beaucoup de bons tirs. Des tirs très ouverts et ils ne sont pas rentrés », regrette Jaylen Brown, 30 points cette nuit avec un terrible 1/13 de loin (13/36 au total).

L’ailier estime que les statistiques ne permettent pas de montrer la qualité des tirs obtenus par les Celtics, qui, selon lui, n’ont pas forcé leurs shoots.

« Je pense que ce n’est pas le timing idéal car on voulait réagir après le dernier match (perdu face aux Wolves). La plupart de ces gars sont arrivés prêts à se battre et on n’a pas été à la hauteur. On était trop court, putain. »