Pour Al Horford, les Celtics doivent se regarder dans le miroir

Ce déplacement dans le Minnesota ? « L’une des plus mauvaises défaites de l’année. Une équipe aussi démunie que la nôtre nous a tout simplement bousculés. Dans l’ensemble, nous avons été très indisciplinés dans l’effort. » C’est peu d’écrire qu’Ime Udoka n’a pas apprécié la prestation de sa troupe sur le parquet des Wolves.

Son équipe, certes sans Jayson Tatum, Marcus Smart, Dennis Schroder ou Josh Richardson, a plié face à un groupe qui devait faire sans ses trois meilleurs joueurs (Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell).

Pour Al Horford non plus, cette défaite ne passe pas. D’autant que les Celtics connaissent une dynamique négative de sept défaites sur leurs neuf dernières rencontres…

« Il s’agit simplement d’être régulier », estime le vétéran de l’équipe, encore auteur d’une solide partie cette nuit (16 points, 9 rebonds et 6 passes). « C’est le plus difficile parce qu’on n’a tout simplement pas été capables de le faire collectivement. Peu importe qui est sur le terrain ou qui est l’adversaire en face. Milwaukee est une très bonne équipe, Minnesota est une équipe qui se bat à l’Ouest. […] Au final, on doit se regarder dans le miroir, individuellement et collectivement. »

Jaylen Brown adhère peu…

Une formulation à laquelle son coéquipier, Jaylen Brown (26 points, 10 rebonds), semble peu adhérer…

« Se regarder dans le miroir ? Nan, pas de commentaire. » Ambiance… Les Celtics se passeraient sans doute d’un nouveau désaccord exprimé par presse interposée, après les commentaires de Marcus Smart, plus tôt dans la saison, au sujet de l’individualisme du tandem Tatum – Brown.

En attendant, Al Horford estime que la solution ne doit pas venir des coaches de l’équipe, mais des joueurs lorsqu’ils sont sur le parquet.

« On doit être tenus pour responsables et on doit être meilleurs », martèle l’intérieur. « Je sais qu’on ne cesse de le répéter. Individuellement, on doit se regarder dans le miroir, ce n’est pas une question de chiffres. »