Juan Toscano-Anderson : « Sans Draymond Green, je dois apporter l’énergie pour l’équipe »

La défense de Golden State en deuxième mi-temps et le sursaut de Stephen Curry en dernier quart-temps ont failli permettre aux Warriors de réaliser le hold-up face aux Nuggets.

Ces deux points positifs sont toutefois l’arbre qui cachait une forêt bien triste la nuit dernière. En l’absence de Draymond Green, les Warriors se sont présentés sur le terrain sans leur moteur et ça s’est tout de suite vu.

Un manque d’énergie flagrant

« La balle était plus statique que d’habitude et nos balles perdues ont mis notre défense en difficulté » regrettait Stephen Curry, coupable sur 6 des 17 balles perdues de son équipe. « C’est difficile de trouver du rythme quand l’adversaire marque à chaque fois et peut installer sa défense. »

Les Warriors comptaient plus de ballons perdus (8) que de paniers après un quart-temps et ont manqué de rythme, de mouvement et de rigueur en attaque pendant toute la rencontre. Ce manque d’intensité a également déteint sur leur adresse de loin et sur leur adresse catastrophique aux lancers-francs (16/31). Après la rencontre, Juan Toscano-Anderson, que Steve Kerr avait logiquement titularisé au poste de Draymond Green, était déçu de sa performance.

« Quelqu’un doit apporter de l’énergie, et c’est ma responsabilité. J’ai débuté à la place de Draymond, donc c’est de ma faute parce que je n’ai pas apporté de l’énergie en première mi-temps. On a été nul. C’est dur de compenser l’impact de Draymond. C’est un joueur extraordinaire et j’essaie d’imiter ce qu’il apporte : de l’énergie, du coeur, du leadership, sa façon de trouver la bonne passe et sa présence défensive. Donc c’est dur de compenser tout ça, mais ce n’est pas impossible. Lors du prochain match, j’essaierai de mieux faire, » expliquait-il.

Son match manqué, en particulier dans ce secteur, est en effet surprenant. C’est lui à plusieurs reprises cette saison qui a joué le rôle d’energizer en sortie de banc pour mettre son équipe sur les bons rails. Même s’il n’a pas l’impact du titulaire habituel, Juan Toscano-Anderson a un arsenal qui doit lui permettre de jouer comme Draymond Green. C’est ce qui lui a permis de grappiller une place dans la rotation des Warriors la saison dernière.

Une revanche déjà très attendue

Il est cependant injuste de lui demander de combler à lui seul l’absence de l’homme à tout faire de Golden State.

Stephen Curry, en leader de cette équipe, aurait également dû montrer la voie, comme il l’avait fait à Phoenix par exemple. Et Steve Kerr, qui ne voulait d’ailleurs pas se retrancher derrière la seule excuse de l’absence de Draymond Green, a également une part de responsabilité.

« Notre énergie n’était pas bonne, notre concentration était inexistante, et c’est de ma faute. Les gars n’étaient pas prêt à jouer et c’est à moi de rectifier ça. On a perdu des ballons, on n’a pas pris des tirs de qualité. Il faut aussi tirer notre chapeau à Denver, ils ont joué une super première mi-temps. Ils nous sauté à la gorge. »

Steve Kerr, Juan Toscano-Anderson, et compagnie auront l’occasion de se rattraper dans la nuit de jeudi à vendredi à Denver face à la même équipe et d’après le Mexicain, les Warriors avaient déjà à cœur de rechausser les baskets et de prendre leur revanche, à peine arrivés dans le vestiaire après le match. « Oui, on a des absents, » reconnaissait l’ailier, « mais c’est une super opportunité pour moi et d’autres joueurs de monter au créneau ! »

Propos recueillis à San Francisco.