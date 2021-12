Les Nuggets échappent au hold-up des Warriors

Face à des Warriors méconnaissables sans Draymond Green, les Nuggets ont récité leur basket en première mi-temps avant de subir le réveil de la défense de Golden State et de Stephen Curry, qui a marqué 18 points lors des 13 derniers minutes. Le 16/31 aux lancers francs et les 18 ballons perdus de Golden State ont toutefois permis à Denver de repartir avec la victoire.

Le thème de la rencontre a été donné dans les trois premières minutes, avec cinq ballons perdus pour Golden State dont quatre pour Stephen Curry, et un 10-0 des Nuggets. Face à des Warriors sans rythme et sans intensité, Nikola Jokic et Will Barton se baladent et Denver termine le premier quart temps par un 13-0 (31-16). L’écart atteint les +24 à la pause alors que les Nuggets récitent leur basket avec 19 passes décisives et les Warriors pataugent avec un 4/14 aux lancers francs et 4/17 de loin (60-34).

La défense de Golden State sort finalement la tête de l’eau au retour des vestiaires en limitant Denver à 8 points lors des dix premières minutes du troisième quart-temps pour revenir à -11 (68-57). Les Nuggets parviennent à limiter le momentum des Warriors mais le réveil de Stephen Curry, jusqu’ici maladroit et sans jambes, qui plante trois tirs primés, ramène les Dubs à -5 (79-74) ! Le double MVP continue son festival mais ce sont finalement une claquette et un contre de Jokic qui permettent aux Nuggets d’échapper au hold-up des Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— L’indispensable Draymond Green. Privé de leur homme à tout faire, les Warriors étaient perdus pour entamer le match. Plus que tout, c’est le rythme et l’intensité que Draymond Green donne au jeu de Golden State qui a cruellement manqué aux hommes de Steve Kerr. Ils ont manqué d’agressivité et de mouvement en attaque, résultant en huit ballons perdus en premier quart-temps, dont quatre pour Stephen Curry. Que dit manque de rythme, dit souvent aussi manque d’adresse. De l’autre côté, les Warriors ont subi sous les assauts de Will Barton et l’altruisme des Nuggets en commençant par la vista de Nikola Jokic sur les prises à deux.

— Mike Malone et l’identité de jeu des Nuggets. Malgré les absences de six joueurs majeurs de leur rotation, Denver est ancré dans le Top 6 de la conférence Ouest. Évidemment, Nikola Jokic y est pour beaucoup mais le travail de Mike Malone doit également être mis en avant. Le coach a installé un système qui met en valeur les qualités de son MVP et qui prêche altruisme et « extra pass » à ses joueurs en attaque, et effort en défense. Ils l’ont encore montré cette nuit. Ils ont profité de l’absence de Draymond Green pour focaliser leur défense sur Stephen Curry et forcer les autres Warriors à créer du jeu.

— Le réveil de la défense des Warriors et de Stephen Curry. À la rue en première mi-temps, la défense de Golden State a limité les Nuggets à 29 points après la pause en retrouvant une intensité digne de ce nom. Stephen Curry a lui dû attendre la fin du troisième quart temps pour pointer le bout de son nez. Après sept tentatives ratées à 3-points, il a marqué son 3 000e tir primé en carrière et égalé son record de 157 matchs d’affilée avec au moins un 3-points marqué. Une fois que le double MVP a vu le ballon rentrer dans le panier, les vannes étaient ouvertes. Il marquera 15 points en dernier quart temps à 4/6 de loin mais il a manqué le tir qui aurait pu mettre les Warriors devant dans la dernière minute.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Le MVP a dominé dans la raquette, malgré la bonne défense de Kevon Looney. Il a fini la rencontre avec 22 points, 18 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, mais également 8 ballons perdus. Il a été décisif en fin de match en attrapant un rebond offensif important et en contrant le lay-up de l’égalisation de Jonathan Kuminga avec cinq secondes à jouer.

✅ Will Barton. L’ailier des Nuggets a marqué 17 de ses 21 points première mi-temps. Il a continué d’attaquer le cercle en deuxième mi-temps mais il s’est alors empalé sur la défense de Golden State.

✅ Andrew Wiggins. Pour son premier match depuis une dizaine de jours, Andrew Wiggins n’a pas montré de signes de fatigue. Au contraire de ses coéquipiers, il a surnagé en première mi-temps, finissant avec 21 points et 8 rebonds.

⛔ Stephen Curry. Malgré son réveil en dernier quart temps, la star des Warriors a été à la rue pendant une bonne partie du match. Il termine toutefois meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points mais à 6/16 aux tirs. Il a eu l’occasion de mettre les Warriors devant avec 32 secondes à jouer mais il n’a pas converti son tir de loin.

LA SUITE

Golden State (27-6) – Denver (16-16) : les deux équipes se retrouveront dans la nuit de jeudi à vendredi, à Denver, pour la deuxième manche de ce « home & home ».