Paris 2024 : Monty Williams ravi de retrouver Team USA

Déjà assistant à l’époque de Mike Krzyzewski aux côtés duquel il a remporté la Coupe du monde 2014 et les Jeux olympiques 2016, Monty Williams effectuera son retour dans le staff de Team USA, désormais piloté par Steve Kerr, avec pour objectif de conquérir Paris aux JO 2024.

Alors que les deux coachs s’affrontaient dans un choc au sommet le jour de Noël, Steve Kerr en a profité pour justifier son choix, soulignant sa sérénité sur un banc et sa proximité avec les joueurs.

« C’est l’une des personnes les plus impressionnantes que j’aie jamais côtoyées, par la façon dont il gère son équipe et sa manière de se comporter. C’est un homme qui a une forte personnalité, mais qui est aussi très intelligent », a expliqué Steve Kerr, soulignant que les équipes de Monty Williams étaient toujours « bien préparées ». « Dans son comportement sur le banc de touche, il y a du calme et de la confiance. Il a aussi un bon contact avec ses joueurs et l’expérience de Team USA sous la direction de Coach K. C’était assez facile comme choix ».

La cerise sur le gâteau : emmener un joueur des Suns avec lui à Paris

Monty Williams doit désormais contenir son enthousiasme, vis-à-vis de son objectif actuel, même s’il avoue que l’idée de vivre une compétition internationale avec un ou plusieurs de ses joueurs le séduit particulièrement.

« Je suis reconnaissant, comme je l’ai dit, non seulement d’être dans le staff », a-t-il déclaré. « Mais avec la perspective de pouvoir en plus le faire avec l’un de nos gars, et avec un peu de chance, plus d’un de nos gars, ça pourrait être vraiment cool. Mais c’est là que je dois m’arrêter. Je suis concentré sur ce que nous faisons en ce moment, même si c’est quelque chose que je garde en tête ».

Pour l’heure, Devin Booker est, avec peut-être Mikal Bridges, le principal candidat à figurer sur la liste des joueurs en mission pour l’or olympique à Paris. Et le « franchise player » de Phoenix a eu l’occasion de le confirmer : son coach est super chaud.

« Même avant que je vive mon expérience l’été dernier à Tokyo, le coach était le plus enthousiaste à l’idée que je puisse avoir cette opportunité. Il m’en parlait et me racontait ses souvenirs de l’époque où il faisait partie de Team USA. Maintenant, nous avons tous les deux un peu d’expérience à notre actif, mais c’est clair que Paris va être très amusant », a glissé Devin Booker.

Avant ça, il y aura la Coupe du monde 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie. La première étape de ce processus débutera à l’issue de la saison, avec un premier meeting entre coaches. « La Coupe du monde n’ayant lieu que l’été suivant, il n’y a pas un grand sentiment d’urgence à réunir un groupe de joueurs. Il s’agit plutôt de se retrouver entres coaches et de commencer vraiment à mettre en place une base solide« , a souligné Steve Kerr.