Milwaukee – Boston : un final renversant !

Déjà battus à deux reprises à Boston cette saison, les Bucks ont décroché leur revanche dans la douleur à domicile à l’occasion d’un « Christmas Game » renversant !

Les Celtics ont pris le contrôle de la rencontre d’entrée, emmenés par un Jaylen Brown aussi classe qu’efficace (14 points à 6/7 au tir en 10 minutes) et une adresse extérieure au rendez-vous. A la peine en attaque, Milwaukee a sauvé la baraque en fin de premier acte suite à deux drives de Giannis Antetokounmpo pour revenir à -13 (22-35).

Boston a alors enchaîné un 11-3 ponctué par deux nouveaux missiles de Jayson Tatum et Payton Pritchard pour passer à +19 (27-46). Milwaukee a réussi à s’accrocher, notamment grâce à ses soldats DeMarcus Cousins, Bobby Portis, et deux tirs à 3-points consécutifs de Khris Middleton pour revenir à 42-52. Mais Marcus Smart et Tatum ont répondu dans la foulée pour assurer 15 points d’écart à la pause (47-62).

Comme souvent, c’est Giannis qui a dû s’employer pour sortir les Bucks de la mouise, alignant 9 points de suite puis un 2+1 en transition assorti de deux lancers (65-71). Les 3-points du trio DiVicenzo-Connaughton-Middleton ont alors ramené les locaux à -1 (83-84).

Tout restait malgré tout à faire à -4 à 12 minutes de la fin malgré l’énorme dunk du « Greek Freak » sur Juancho Hernangomez (90-94). Et les Celtics ne comptaient pas se laisser faire, comme l’a confirmé le 8-0 alimenté par l’ancien Buck Jabari Parker (90-102) et le 3-points de Tatum (96-109).

Blockorama dans le finish

Mais une fois de plus, l’énorme retour de Giannis dans le « money-time » a tout changé. Tel un bulldozer, le Grec a pilonné la raquette adverse et s’est notamment offert deux dunks et un 2+1 pour égaliser à 111-111. Les Bucks ont finalement pris l’avantage pour la première fois du match à 30 secondes de la fin sur un 3-points de Wes Matthews, alors que Jrue Holiday venait de se faire contrer par Robert Williams III (114-113). Ce même Williams contré à son tour par l’immense Giannis !

Khris Middleton a ensuite pu finir le job aux lancers-francs et offrir à son équipe un troisième succès consécutif important pour la suite (117-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final épatant de Milwaukee. Les Bucks sont passés par un trou de souris et peuvent remercier Giannis Antetokounmpo pour avoir complètement inversé le final de la rencontre. Laissé sur le banc pour un problème de fautes, le Grec a pris le match à son compte et a emmené tout le reste de l’équipe avec lui, comme Wes Matthews, auteur de deux paniers précieux à 3-points.

– Les deux visages des Celtics. Capables du meilleur comme du pire, les C’s ont été à la hauteur de leur réputation sur ce choc face au champion. Avec des séquences d’une grande justesse des deux côtés du parquet. Et de véritables trous noirs. Boston en a traversé deux sur ce match, dont un 21-4 pour terminer la rencontre qui lui aura été fatal.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. En 30 minutes, la star des Bucks a fait des dégâts considérables dans la raquette des Celtics. On retiendra ses dunks féroces et sa fin de match renversante où il ne lui a manqué que quelques lancer-francs en route pour atteindre le « perfect ». Avec 36 points, 11 rebonds, et 5 passes décisives, le MVP des dernières Finals a clairement tenu son rang.

✅ ⛔ Jayson Tatum. L’ailier des Celtics a débuté le match en mode diesel mais a ensuite enclenché la vitesse supérieure, contribuant à maintenir l’écart. C’est même lui qui a asséné la dernière flèche des Celtics sur une séquence à 5 points avant le trou noir complet de la formation d’Ime Udoka. Sa fin de match est ratée, conclue par cette passe pour Robert Williams III alors qu’il avait un tir ouvert à mi-distance.

Le sourire de star de Jaylen Brown

Auteur d’un gros début de match, Jaylen Brown a été contraint de rejoindre les vestiaires en fin de premier quart-temps. Le temps de constater qu’il avait bel et bien perdu un bout de dent suite à un coup de coude… de Jayson Tatum ! Son coéquipier l’a en effet accidentellement touché au visage alors qu’il luttait au rebond avec Giannis Antetokounmpo.

Jaylen Brown est revenu en jeu dès le quart-temps suivant, arborant son tout nouveau sourire de star pour terminer la partie.

😲 #NBAXmas | Une dent en moins pour Jaylen Brown, en guise de « cadeau » de Noël. pic.twitter.com/fWixFURDBM — Basket USA (@basketusa) December 25, 2021

LA SUITE

Milwaukee (22-13) : les Bucks prennent la direction de la Floride pour affronter Orlando à deux reprises, mardi et jeudi.

Boston (16-17) : Les Celtics seront attendus sur le parquet des Wolves lundi soir.