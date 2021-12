Les Warriors pas enchantés d’encore disputer le match de Noël à l’extérieur

Pour Devin Booker, c’est le plus beau des cadeaux. Pour les Warriors, grands habitués du rendez-vous, il y a un peu moins d’enthousiasme. Pour la neuvième année de suite déjà, les Californiens sont programmés pour le très suivi match de Noël. Un honneur pour eux mais une contrainte aussi.

Car cette année, les Warriors rendent visite aux Suns, un an après avoir fait le déplacement à Milwaukee pour la même occasion. Deux matches de Noël à l’extérieur ? Steve Kerr et les siens ont du mal à digérer.

« J’adore jouer à domicile à Noël », livrait le coach avant d’affronter les Grizzlies. « De sorte de toujours avoir une matinée de Noël en famille avant d’aller à la salle plus tard. C’est difficile d’être à l’extérieur pour Noël, mais cela fait partie de la vie NBA. C’est un honneur de jouer à Noël, c’est une vitrine, mais il devrait y avoir une règle selon laquelle on ne peut pas jouer à l’extérieur deux années de suite. »

Le coach ajoutait, en souriant derrière son masque, qu’il avait bon espoir d’être au Chase Center le prochain 25 décembre. Sans quoi « nous protesterons tous et ne viendrons pas ».

Les joueurs NBA, « pas des robots »

Son discours est partagé par ses cadres, à commencer par Draymond Green, père de trois enfants de 7, 5 et 1 an.

« Je veux aussi passer du temps à la maison avec mes enfants. Si on jouait contre le champion en titre, on comprendrait, mais ce n’est pas le cas. C’est un peu frustrant de devoir aller à l’extérieur une deuxième année de suite. J’ai raté le premier Noël de ma fille et je vais rater le deuxième. C’est un peu la merde. »

L’intérieur des Warriors a conscience du devoir de travail mais rappelle que les joueurs NBA ne sont pas « des robots, des machines. Nous sommes de vrais êtres humains avec de vrais sentiments, de vraies familles. »

Son coéquipier, Stephen Curry, serait lui aussi favorable à une alternance domicile/extérieur, d’une année à l’autre, pour une équipe aussi sollicitée que la sienne. « J’aime ça parce que cela signifie que vous êtes l’une des équipes les plus en vue. Dix équipes jouent donc on sait que la ligue est très sélective sur qui elle met dans ces créneaux. Mais c’est curieux. J’ai trois enfants, ce sont des moments très spéciaux donc on essaie de trouver un équilibre entre être présent avec eux et rester concentré pour jouer. On a joué neuf années consécutives à Noël. Cela signifie qu’on fait quelque chose de positif, il faut prendre le bon côté des choses. »