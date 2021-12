Le « Christmas Game », le plus beau des cadeaux pour Devin Booker

Disputer un match NBA le jour de Noël demande un effort particulier pour certains joueurs. Il peut même représenter un véritable sacrifice, que de laisser sa famille lors d’un jour de fête pour aller « au travail ».

Pour Devin Booker, c’est tout l’inverse. Pouvoir participer à ce genre d’événement est une marque de reconnaissance et aussi une récompense pour le travail accompli par la franchise dont il défend les couleurs depuis 2015. Finaliste NBA puis champion olympique cet été, « Book’ » n’est toujours pas rassasié.

« Je suis vraiment excité. Avant ça, ce n’était qu’une fête traditionnelle familiale. Maintenant, je vais passer le matin de Noël avec ma famille et ensuite aller jouer sur une scène nationale, c’est énorme. Je crois qu’il y a quatre ou cinq ans, j’ai tweeté un truc du genre « J’aimerais qu’on joue aujourd’hui » le jour de Noël », a-t-il déclaré. « Ça a toujours été un de mes rêves et un de mes objectifs. J’ai pensé que nous aurions pu avoir cette distinction l’année dernière, mais ça n’est pas arrivé. Cette année, on a mérité notre place. Je pense que c’est ce qui rend ce moment tellement plus spécial et tellement meilleur, de pouvoir disputer ton premier match de Noël après avoir dû passer par des étapes et un processus pour y arriver ».

Le basket, sa meilleure thérapie

La dernière participation des Suns à un « Christmas Game » remonte à il y a plus de dix ans. C’était en 2009, face aux Clippers. Cette fois, ce sera face aux Warriors. Les Suns auront le privilège de jouer à domicile et pourront donc prendre du bon temps en famille dans la matinée avant de passer aux choses sérieuses.

Alors qu’il revient tout juste de blessure, cette volonté de disputer ce match de Noël en dit long sur l’importance de la place du basket dans la vie de Devin Booker. Quand il est loin du terrain, l’arrière est juste triste. Toutes les occasions sont donc bonnes pour s’adonner à sa passion, comme il l’a fait en rejoignant Team USA dans la foulée de sa défaite en finale NBA, et comme ce ce sera le cas le 25 décembre prochain, prêt à relever tous les défis alors qu’il revient à peine d’une blessure à l’ischio-jambier.

A ce titre, il a vécu son retour au jeu face à Charlotte après près de trois semaines sans jouer comme une libération.

« Je dis toujours que le basket est une thérapie, et c’était d’autant plus vrai sur ce match. Il n’y a pas de sentiment comparable. Rien ne peut vraiment se rapporter au sentiment de compétition pour moi. Je l’ai dit hier soir, être sur la ligne de touche est difficile. J’ai la chance d’être dans une bonne équipe et de pouvoir regarder du bon basket. C’est toujours plus plaisant quand tu es convalescent. »