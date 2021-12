Hassan Whiteside et Rudy Gobert liés par l’appel du devoir

En récupérant Hassan Whiteside durant l’intersaison, Utah a misé sur la taille pour épauler Rudy Gobert.

Même si la tendance aux pivots dominants commence à revenir, l’association de ces deux beaux bébés de plus de 2m10 a de quoi faire peur et porte ses fruits au niveau statistique, Utah étant la meilleure équipe de la ligue au rebond (47.4 prises par match) et en bonne position au niveau des contres (7e, avec 5.4 contres en moyenne).

Une mission commune : ramener le titre

Le succès de cette doublette n’était pas assuré d’avance pour autant, mais les deux joueurs ont fait table rase du passé (et des « blancôté » moqueurs sur les réseaux sociaux) pour se concentrer sur les défis à venir.

« Quand tu joues contre quelqu’un, il y a l’aspect médiatique, surtout il y a quelques années lorsque Hassan jouait à Miami et qu’on était tous les deux leaders de la ligue aux contres et aux rebonds. À chaque fois qu’on s’affrontait, et même lorsqu’on ne s’affrontait pas, les gens aimaient nous comparer », a rappelé Rudy Gobert. « Il y avait aussi cet esprit compétitif entre nous. Chacun voulait montrer qu’il était le meilleur pivot de la ligue. J’ai un état d’esprit compétiteur, donc à l’époque, je voulais juste lui botter les fesses et pas être ami avec lui, et c’était la même chose pour lui. Mais maintenant qu’on s’est rencontrés et qu’on se connaît, on a effectivement beaucoup en commun, et je pense que c’est un bon gars. Maintenant, il s’agit de la façon dont on peut aider cette équipe à remporter un titre et de s’aider pour progresser mutuellement ».

Avant de se concentrer sur cette mission, les deux pivots ont profité de « Call of Duty » pour mieux faire connaissance. Et de fil en aiguille, une vraie amitié est née.

« Notre amitié a débuté sur Call of Duty. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, je ne savais pas qu’il y jouait. Ça s’est développé avec le temps, et en un claquement de doigts je me suis retrouvé à aller chez lui pour discuter de tout et de rien, de cryptomonnaie, de NFT, différents sujets. On a alors réalisé qu’on avait beaucoup de choses en commun », a pour sa part révélé Hassan Whiteside. « Je crois que c’est la première personne qui m’a contacté, qui m’a envoyé un message alors que j’étais à Las Vegas. Je lui ai dit que je venais pour aider et essayer de réaliser quelque chose de spécial ici, je voulais juste qu’il sache que j’étais à fond depuis le début, dans l’optique de ramener un titre de champion au Jazz ».

Un potentiel offensif certain

Face à Minnesota cette nuit, Utah s’est largement appuyé sur sa paire de pivots XXL pour dominer les Wolves. Les deux joueurs n’ont laissé aucun répit à leur adversaire en se relayant pendant 48 minutes. Leur impact au rebond et au scoring a permis aux Jazzmen de faire la différence, avec l’aide du trio Conley-Mitchell-Bogdanovic.

« On se rend meilleurs » a confirmé le Français. « Quand il entre en jeu, je ne suis pas énervé de sortir et j’essaie de lui donner un petit truc pour le motiver. Que ce soit un conseil ou autre, j’essaie de le pousser pour m’assurer qu’il donne le meilleur de lui-même quand il entre. C’est de ça dont on a besoin dans une équipe qui veut aller chercher le titre, des joueurs qui acceptent leurs rôles dans l’optique de rendre l’équipe meilleure ».

Hassan Whiteside (12 points à 4/4 au tir en 13 minutes) et Rudy Gobert (20 points) ont également fait la différence au scoring cette nuit. Souvent pointé du doigt pour son manque d’impact en attaque, le Français vient d’ailleurs d’enchaîner deux matchs à 20 points et plus pour la troisième fois de la saison.

« Beaucoup de gens pensent qu’on ne sait pas scorer, alors que c’est juste par rapport à la façon dont le jeu est pratiqué de nos jours. C’est juste différent » a rappelé Hassan Whiteside. « Quand je suis arrivé, Quin Snyder m’a dit qu’on n’allait pas trop me donner le ballon poste bas comme ça a pu être le cas par le passé. C’est juste une autre façon de fonctionner (…). Les espaces sont libérés les « rolls » des pivots, et tu as besoin de quelqu’un qui puisse finir dans la peinture pour ouvrir aussi des situations à 3-points, et ça marche plutôt pas mal ».