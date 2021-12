Stats & Highlights | Les Hawks chutent encore à domicile, les Clippers se réveillent

Soirée sans grandes conséquences à l’Est comme à l’Ouest, et on retiendra d’abord que les Celtics mettent fin à la belle série de victoires des Cavaliers, tandis que le Thunder enchaîne une 3e victoire de suite pour laisser la dernière place de la conférence Ouest aux Rockets.

A l’Est, Milwaukee, justement vainqueur des Rockets, retrouve le podium.

Boston – Cleveland

OKC – Denver

Milwaukee – Houston

Atlanta – Orlando 98-104

Une quinzaine d’absents à l’entre-deux, et ça profite au Magic qui a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Franz Wagner. C’est bien simple, à partir du milieu du premier quart-temps, les Hawks ne vont jamais mener au score, et ils vont subir leur 7e défaite de suite à domicile ! Côté Orlando, Robin Lopez se transforme en Nikola Jokic, tandis que les anonymes Aleem Ford et BJ Johnson donnent 13 points d’avance dans le 3e quart-temps. Les Hawks, grâce à John Collins, vont revenir sous la barre des 10 points d’écart, mais sans jamais vraiment inquiéter une formation du Magic qui s’appuie sur Chuma Okeke pour finir le travail.

Hawks / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 41 9/17 3/5 7/8 5 7 12 2 3 0 3 2 +7 28 32 C. Reddish 42 11/23 6/10 6/8 1 4 5 4 5 0 1 2 -18 34 30 G. Dieng 23 3/8 1/4 1/1 1 4 5 1 1 0 1 1 -23 8 9 D. Wright 39 4/8 1/2 0/0 3 4 7 4 2 2 4 0 +2 9 14 S. Mays 9 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -11 0 -1 O. Okongwu 19 2/3 0/0 4/4 3 4 7 1 5 0 2 3 +12 8 16 J. Johnson 11 1/3 0/1 2/4 0 1 1 1 1 0 0 0 -8 4 2 S. Cooper 12 0/4 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 -15 0 -2 B. Bogdanovic 22 2/9 1/5 1/2 0 2 2 2 1 2 0 0 +12 6 4 L. Stephenson 23 0/4 0/1 1/2 1 7 8 5 1 0 1 0 +12 1 8 Total 32/80 12/31 22/29 13 36 49 21 19 4 14 8 98 Magic / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 30 5/14 2/11 0/0 0 5 5 1 2 6 0 0 +15 12 15 F. Wagner 36 10/24 1/6 4/5 1 3 4 1 2 1 2 1 +1 25 15 R. Lopez 31 5/10 0/1 0/0 2 3 5 11 5 1 1 1 +13 10 22 H. Gravett 25 3/6 2/4 0/0 0 5 5 5 1 0 0 0 +11 8 15 G. Harris 31 2/9 2/7 11/11 0 2 2 4 1 2 0 0 +4 17 18 B. Johnson 16 6/7 2/2 0/0 1 3 4 0 0 0 0 0 +9 14 17 A. Schofield 13 3/3 2/2 0/1 0 2 2 0 5 0 2 0 -2 8 7 A. Ford 22 2/6 0/4 0/0 1 3 4 1 3 0 1 0 -12 4 4 F. Gillespie 15 2/4 0/0 1/2 3 5 8 0 3 0 1 2 -3 5 11 T. Frazier 20 0/2 0/0 1/4 0 1 1 4 2 1 3 0 -6 1 -1 Total 38/85 11/37 17/23 8 32 40 27 24 11 10 4 104

Sacramento – LA Clippers 89-105

Après trois défaites de rang, les Clippers renouent avec le succès dans une rencontre qu’ils ont maîtrisé de bout en bout. Dans le sillage d’un super Eric Bledsoe, ils vont même compter jusqu’à 19 points d’avance avant que les Kings ne tentent un comeback pour revenir à -5 grâce à Moe Harkless. C’est l’inattendu Serge Ibaka qui finit le travail avec 12 de ses 17 points inscrits dans le dernier quart-temps. Côté Sacramento, Tyrese Haliburton enchaîne avec un nouveau double-double, décrochant même un record en carrière à la passe. Il devient le premier joueur de l’histoire des Sacramento Kings à enchaîner quatre double-double (points/passes) de suite.