Les Bucks en promenade face aux Rockets

Les Bucks démarrent sur un rythme de sénateurs, et Jrue Holiday mène la barque comme un patron en l’absence de Giannis Antetokounmpo. Les Rockets sont inspirés en attaque, et font assez bien tourner le ballon, avec un Christian Wood au four et au moulin, comme à l’accoutumée. Mais Khris Middleton commence à prendre les choses en main au scoring, et les visiteurs sont dans les cordes, en prenant un 21-7 lors de premières minutes du second quart-temps. Wesley Matthews prend feu à 3-points, et en colle trois de suite pour enflammer le Fiserv Forum ! À la pause, Milwaukee est logiquement devant (63-50).

Houston essaye de mettre un peu plus d’intensité en cette entame de seconde période, et Garrison Mathews se lance dans un petit concours à 3-points en solo. L’ancien shooteur des Wizards est précieux en attaque et se donne à fond en défense, mais les Bucks maitrisent leur sujet. DeMarcus Cousins monte en régime, et fait un sacré chantier dans la peinture, renvoyant le pauvre Alperen Sengun à ses études. Les champions en titre ont le contrôle total des opérations, et après une nouvelle prestation collective convaincante, ils s’imposent face à l’un des cancres de la ligue (126-106).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La claque du second quart-temps. Les six premières minutes du second quart-temps auront été très difficiles à gérer pour les Texans. En perdant ballon sur ballon, les Rockets se sont mis en difficulté tout seuls, et ont laissé les Bucks passer la vitesse supérieure. Holiday et compagnie se sont régalés, et en ont profité pour punir sans attendre. Stephen Silas était furax et il avait toutes les raisons du monde de l’être !

L’hommage de Matthews. De retour sur les terrains après une période à l’isolement, Matthews était particulièrement motivé, mais aussi ému, puisqu’il a perdu sa grand-mère. Auteur de son meilleur match de la saison, le shooteur de Milwaukee lui a dédié sa performance.

Cinq ballons perdus pour les Bucks. Record de la saison pour les Bucks! Avec seulement 5 ballons perdus, les hommes de Mike Budenholzer ont montré tout leur sérieux et leur implication. Houston était faible, mais Milwaukee ne les a pas pas pris à légère.

L’exception Houston. Les Rockets font partie des rares équipes qui n’ont aucun joueur en quarantaine !

TOPS/FLOPS

✅ Jrue Holiday. Le meneur de Milwaukee ne prend jamais de jour de vacances… Avec 24 points (et un très propre 10/17 aux tirs), 10 passes, 4 rebonds et 2 interceptions, le champion olympique a été l’élément central dans la victoire des siens. Avec ou sans le Greek Freak à ses côtés, Holiday est toujours aussi régulier.

✅ Wes Matthews. L’arbalète était de sortie ! Neuf minutes de jeu en première période, 4/4 aux tirs, dont 3/3 de loin et 11 points pour le vétéran ! De retour dans son Wisconsin, Matthews a fait se lever son banc durant le second quart temps, en collant trois tirs à 3-points sans se faire prier, et en apportant toute sa grinta habituelle en défense. Seize points à l’arrivée, et beaucoup d’émotion.

✅ DeMarcus Cousins. L’ancien tank des Kings et des Pelicans retrouve le terrain et le sourire. Solide dans la peinture et impliqué en défense, le pivot massif a mis la misère à Sengun, puis donné quelques vaillants coups d’épaule à Wood, qui s’en est plaint à plusieurs reprises. Avec 18 points, 8 rebonds et 1 contre, l’intérieur monte en puissance, et engrange du temps de jeu.

⛔ Le collectif des Rockets. Mais où est passé le fond de jeu des Rockets ? Y-a-t-il un pilote dans l’avion ou plutôt dans la fusée ? Christian Wood a beau faire ses stats, le reste de l’équipe est à la traine, presque (trop) en dilettante. Eric Gordon ne défend pas, et l’équipe ne montre aucun signe de progrès des deux côtés du terrain malgré quelques jeunes pousses qui doivent encore se faire un nom dans la ligue. Après une belle série de victoires, les Rockets sont retombées dans leurs travers…

LA SUITE

Milwaukee (20-13) : back-to-back avec un déplacement à Dallas.

Houston (10-22) : back-to-back également, direction Indianapolis.