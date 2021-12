Le Thunder fait la passe de trois face à des Nuggets sans vie

Depuis la rouste historique reçue face aux Grizzlies, le Thunder a à cœur de prouver sa valeur. Hier soir face à Denver, la jeune troupe d’Oklahoma City a remporté un 3e match de suite (108-94), et une 5e victoire en 8 matchs depuis l’humiliation à Memphis.

Ce succès revient en grande partie à la superbe performance de Shai Gilgeous-Alexander (27 points, 12 rebonds, 11 passes) qui a vu triple, mais aussi au collectif du Thunder qui a tenu bon de bout en bout, forçant pour le coup Mike Malone à sanctionner ses titulaires beaucoup trop « soft » à son goût.

Darius Bazley (17 points, 11 rebonds) mais aussi Jeremiah Robinson-Earl (14 points, 9 rebonds) et Lu Dort (15 points) ont également apporté leur pierre à l’édifice quand les Nuggets n’ont pu compter que sur quatre joueurs à 10 points ou plus, dont le MVP en titre, Nikola Jokic à un petit 13 points et 9 rebonds. Largement insuffisant…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le triple double de SGA. Ce sont ses coéquipiers qui lui ont mis la puce à l’oreille. Shai Gilgeous-Alexander n’avait plus qu’à aller chercher un dernier rebond pour concrétiser son deuxième triple double en carrière. Avec 27 points, 12 passes et 11 rebonds, le jeune meneur du Thunder a réussi le premier triple double à domicile depuis 2018-19, et un certain Russell Westbrook. « Je n’arrive pas à suivre les stats quand je joue », a justifié SGA. « J’essaye juste de gagner et de prendre la meilleure décision à chaque possession, de chaque côté du terrain, et advienne que pourra. »

— Le choix payant de Mark Daigneault. A part pour cinq matchs de suite début novembre, il était en grande galère sur son poste d’ailier titulaire. Alors Mark Daigneault a tranché : Darius Bazley allait sortir du banc. L’électrochoc a parfaitement fonctionné car, depuis trois matchs qu’il démarre en tant que remplaçant, Bazley a (comme par hasard) retrouvé tout son mordant. Mieux, le Thunder ne perd plus !

— Mike Malone pas content après ses titulaires. Avec l’annulation de leur match à Brooklyn, les Nuggets n’avaient pas joué depuis le 17 décembre dernier, à Atlanta. Débordé en premier quart (28-18), puis à nouveau en troisième (28-14), Denver a bien tenté un comeback dans l’ultime période, mais ce fut grâce à ses seconds couteaux. Car Mike Malone en avait après ses titulaires, qui n’ont vraiment pas montré le bon exemple : « En tant que coach, ce qui m’importe vraiment, c’est quand on joue correctement, qu’on se bat sur le terrain. On n’a pas obtenu ça de la part de nos titulaires. »

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. A 25 points, 5 passes et 3 rebonds sur le mois de décembre, Shai Gilgeous-Alexander monte en pression. Son triple double face à Denver hier soir n’a fait que confirmer une tendance qui se dessine depuis plusieurs semaines déjà. A 10/24 aux tirs dont 0/7 à 3-points, le jeune canadien a encore laissé des points en route.

✅ Darius Bazley. Remisé sur le banc depuis trois rencontres, Bazley retrouve des couleurs. Hier soir, avec 17 points et 11 rebonds, il a enchaîné un troisième match de suite à 10 points ou plus, après avoir notamment signé 10 points, 7 rebonds et 4 contres dans la grosse victoire face à Memphis lors de la précédente rencontre d’OKC.

⛔Nikola Jokic. A 13 points, 7 rebonds et 3 passes, c’est peu dire qu’on n’a pas reconnu le MVP en titre. Très timide offensivement avec seulement 9 tentatives en tout et pour tout, Nikola Jokic n’a pas semblé dans son assiette face au Thunder. S’il a réussi un beau dunk après un énorme sprint sur le jeu rapide, le Joker n’a pas pesé sur le match comme à son habitude. La coupure lui a peut-être coupé le rythme.

⛔Will Barton. Dans la lignée de ces deux dernières sorties, 5/18 aux tirs en cumulé, Will Barton a de nouveau bouffé la feuille aux tirs avec un tout petit 3/11 pour 7 points, 5 rebonds et 2 passes. Tout comme Jokic, Barton a été rappelé sur le banc pour l’intégralité du dernier quart, une sanction de coach Malone.

LA SUITE

Denver (15-15) : réception des Hornets dans la nuit de jeudi à vendredi (03h00).

Oklahoma City (11-19) : match à Phoenix, dans la nuit de jeudi à vendredi (03h00).