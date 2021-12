Après un retour aux affaires remarqué, Kemba Walker attend d’être fixé sur son sort

Écarté de la rotation des Knicks fin novembre, Kemba Walker a rongé son frein durant 10 matchs consécutifs, du 27 novembre au 16 décembre. La vague de mises à l’isolement qui a frappé l’effectif new-yorkais ces derniers jours a obligé le coach à sortir le meneur du placard samedi dernier, pour le déplacement à Boston. Une rencontre durant laquelle le natif du Bronx a excellé, avant de doubler la mise la nuit dernière dans la victoire aisée des Knicks face aux Pistons.

Interrogé sur la forme du joueur après la rencontre, Tom Thibodeau a livré une réponse… à la Tom Thibodeau. « J’adore Kemba. Mais je dois faire ce que je juge être le mieux pour l’équipe »

Des mots pas nécessairement rassurants pour le meneur, qui aura du attendre qu’un cluster de cas Covid prive le tacticien de pratiquement la moitié de ses joueurs pour retrouver le parquet… Malgré tout, Walker continuait d’afficher son optimisme et sa bonne humeur sans faille.

« Je me suis beaucoup amusé, et je vais continuer à m’amuser aussi longtemps que je serais sur le terrain » déclarait-il après sa performance à 21 points, 8 rebonds et 5 passes.

Un cas épineux

Désormais, il reste à savoir si ces récentes sorties vont déboucher sur une réintégration permanente dans la rotation des Knicks. À son retour, Derrick Rose va retrouver ses 25 minutes de moyenne. Idem pour Immanuel Quickley, régulièrement aligné sur la ligne arrière aux côtés du MVP 2011. Peut-être même que les rookies Miles McBride et Quentin Grimes, qui ont brillé mi-décembre avant d’être confinés, auront droit à davantage de confiance de la part de Thibodeau, qui apprécie leur ténacité défensive. Sans oublier les capacités d’Alec Burks à tenir la mène par séquences.

Cela laisserait, une fois de plus, le seul Walker en-dehors de l’équation. Assurément pas le scénario que l’intéressé imaginait lors de son retour chez lui cet été, mais certainement le scénario le plus viable sur le plan sportif pour les Knicks.