Avec Evan Fournier comme meilleur marqueur, les Knicks dominent les Pistons

Dans ce match qui était indéniablement un « must-win » pour les pensionnaires du Madison Square Garden, ce sont bien les visiteurs qui livrent la meilleure entame. Dans le sillage d’un duo inattendu Cory Joseph – Hamidou Diallo, les Pistons mènent rapidement 14-9 et forcent le premier temps-mort du match. Pas de panique pour autant du côté de Tom Thibodeau et de ses hommes, qui réagissent rapidement et assurent un 10/0 pour lancer la machine. Sur un alley-oop initié par Alec Burks et conclu à la sirène par Mitchell Robinson, les Knicks sont devant après 12 minutes (24/17).

Inefficaces offensivement, les Pistons tentent alors de déstabiliser leurs adversaires avec une zone et ils obligent les Knicks à prendre un temps-mort pour s’adapter. Moment choisi par Mitchell Robinson pour commencer son chantier, régulièrement bien servi par un Kemba Walker des grands soirs. Après un « and-1 » de Julius Randle puis un tir primé d’Evan Fournier, les Knicks font le premier break (36-25). Cade Cunningham fantomatique, les Pistons manquent de folie offensive et s’en remettent aux pertes de balle des Knicks pour ne pas couler. Insuffisant pour inquiéter les locaux qui rejoignent les vestiaires à +11 (48-37).

La deuxième mi-temps démarre sur les chapeaux de roue pour New York, qui colle un 11/0 en 2 minutes aux Pistons. Voilà l’écart qui enfle à +22 (59-37) ! Mais aucune avance n’est vraiment acquise avec les Knicks, et les Pistons le savent. Sous l’impulsion d’un Cory Joseph dans la forme de sa vie, et de… Saben Lee, ils grignotent petit à petit leur retard et bouclent le troisième quart-temps à -11 (80-69). On retrouve l’écart de la mi-temps, et les Pistons, sans réellement briller offensivement, continuent de se rapprocher(86-81). Après un temps-mort de Thibodeau et sous les encouragements de leur public, les Knicks réagissent bien, sous l’impulsion, sans surprise, d’un Mitchell Robinson exceptionnel.

Le pivot assure 4 points aux rebonds offensifs et s’offre un contre autoritaire sur Cade Cunningham. Puis Evan Fournier et Kemba Walker, par un tir primé chacun, font passer l’écart à +13. Les titulaires de Tom Thibodeau font le boulot dans le dernier acte et les Knicks peuvent tranquillement savourer leur victoire (105-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Kemba Walker, titulaire et efficace. À cause de l’avalanche d’absences qui touche sa franchise, le meneur était aligné dans le 5 majeur pour le deuxième match consécutif après celui de Boston. Et comme dans le Massachusetts, « Cardiac Kemba » a livré une jolie performance. Présent sur le parquet pendant 40 minutes, il assure 21 points (8/21), 8 rebonds, 5 passes et une interception. Message reçu 5/5 par Tom Thibodeau ?

Le retour de Damyean Dotson. Ancien Knick de 2017 à 2020, l’arrière, signé pour 10 jours pour pallier aux absences de l’effectif, a eu droit à 4 minutes de jeu anecdotiques, mais surtout à une ovation du public du Garden, qui gardait un bon souvenir de ce « role player », spécialiste du shoot extérieur.

Rex Kalamian remplace Dwane Casey. L’habituel entraineur des Pistons était absent du banc de son équipe pour des raisons personnelles. C’est donc son premier assistant qui a assuré l’intérim le temps de 48 minutes.

La défense des Knicks. Au-delà des chiffres (les Pistons ont shooté à 36%), c’est l’impression visuelle laissée par les Knicks qui a été satisfaisante. Encore trop friables en défense sur contre-attaque, les hommes de Thibs ont cependant été costauds sur demi-terrain, assurant systématiquement la bonne rotation face à une équipe qui a usé sans modération du « pick-and-roll » dans l’axe.

TOPS/FLOPS

✅Mitchell Robinson. Alors que des rumeurs font état d’un intérêt des Knicks pour Myles Turner, le jeune pivot s’est assuré d’envoyer le bon message. Absolument impérial en défense, aux rebonds et aux contres, il a initié à plusieurs reprises un regain d’énergie des Knicks durant la rencontre. Avec 17 points et 14 rebonds en 25 minutes seulement, il est assurément l’homme du match.

✅Evan Fournier. Pas le plus épargné par les critiques cette saison, le Français a livré un troisième bon match consécutif. Gourmand mais maladroit (9/24, plus gros total de son équipe), il plante 22 points (plus gros total aussi) et est apparu en confiance. De bonne augure pour les Knicks.

✅⛔Cade Cunningham. Discret en première mi-temps, le rookie a repris des couleurs après la pause. Si les chiffres aux tirs ne plaident pas en sa faveur (2/13), il a tout de même contribué aux passes (8) et aux rebonds (9). Le signe d’un joueur complet, capable de peser sur une rencontre même quand les tirs ne tombent pas dedans.

⛔ Nerlens Noel. Auteur de 2 points en 0 tir tenté, il a été inexistant offensivement, rapidement effacé par le match tonitruant de Mitchell Robinson, qui pourrait bien récupérer prochainement sa place de titulaire.

LA SUITE

New York (14-17) : les Knicks restent à la maison pour la réception des Wizards, dans la nuit de jeudi à vendredi

Detroit (5-25) : déplacement à Miami, dans la nuit de jeudi à vendredi