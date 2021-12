Dejounte Murray, le nouveau « triple-double ambulant » ?

San Antonio a gâché la fête au Staples Center pour le retour à la compétition de Paul George après près de deux semaines d’absence due à une blessure au coude.

Les Spurs ont effet sorti le grand jeu en surclassant leur adversaire, avec notamment 23 rebonds offensifs (record cette saison) qui ont permis aux hommes de Gregg Popovich de shooter 114 fois (!), et un collectif qui a tourné à plein régime (37 passes décisives) pour un succès sans appel : 116 à 92.

Dans ce collectif, Dejounte Murray a encore une fois brillé. Auteur de son troisième triple-double sur ses cinq derniers matchs, il en est désormais à six « TD » cette saison.

Le match de la nuit, bouclé à 24 points, 12 rebonds et 13 passes décisives, a contribué à rapprocher sa ligne de stats de cet impressionnant standard (18 points, 8.3 rebonds, 8.5 passes décisives par match).

Une question d’équilibre

Après la rencontre, le meneur en a dit un peu plus sur son mode opératoire pour compiler les grosses performances, en se préoccupant d’abord d’organiser le jeu offensif avant de penser à scorer.

« Ça me tient à cœur d’être avant tout un meneur/passeur, en sachant que je peux aussi scorer et me procurer mes tirs. Pour moi, il s’agit juste de garder cet équilibre en ce moment, et ça va s’améliorer avec le temps », a-t-il dit.

Face aux Clippers cette nuit, Dejounte Murray a réussi à faire les deux, en se mettant rapidement en confiance au tir tout en délivrant trois passes décisives en premier quart-temps. Cet équilibre entre le scoring et l’organisation de l’équipe représente désormais l’ajustement majeur pour lui à chaque match.

« Je regarde beaucoup de vidéos, je travaille dur, j’ai toujours envie d’apprendre, et j’ai toujours le sentiment de ne pas encore jouer au maximum de mes capacités », a-t-il ajouté. « Je veux progresser dans chaque aspect du jeu. Pour l’instant, je ne tire pas très bien, en terme de pourcentages, et c’est aussi parce que j’essaie de trouver cet équilibre, entre scorer, impliquer mes coéquipiers, en plus de défendre, prendre des rebonds, être un leader. Ce n’est pas facile, mais j’ai les épaules pour ce défi, et je suis sûr que je vais arriver à gérer cet équilibre ».

Les félicitations de Paul George

Pour Paul George, c’est pourtant l’adresse qui a changé la donne pour Dejounte Murray. Même si ses pourcentages sont un poil moins bons sur la saison, il prend aussi plus de tirs en moyenne par match (17), et il se trouve qu’il a été plutôt bon sur ce point face aux Clippers (10/22 dont 4/6 de loin), avec notamment deux missiles en fin de deuxième quart-temps qui ont contribué à maintenir les Californiens à bonne distance.

« Maintenant, il peut shooter », a-t-il souligné. « C’était le seul truc un peu négatif qu’on pouvait dire sur son jeu. Mais c’est devenu un bon shooteur, notamment à mi-distance. On voit qu’il est déterminé mais qu’il prend aussi son temps. Il prend ce que la défense lui donne. Il a toujours cette explosivité après sa grave blessure. Le fait qu’il ait poursuivi sa progression après ça en dit beaucoup sur lui et la franchise des Spurs en général ».