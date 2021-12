Joueurs de la semaine : le réveil de Jayson Tatum, le retour de Karl-Anthony Towns

Tous les deux présents dans notre meilleur cinq de la neuvième semaine, Karl-Anthony Towns et Jayson Tatum ont également été mis à l’honneur par la NBA, à l’occasion de ses traditionnels trophées de « Players of the week ».

Pour Karl-Anthony Towns, c’est tout à fait logique, puisque les Wolves ont terminé la semaine invaincus, avec trois victoires en autant de confrontations.

Et leur pivot All-Star, récompensé pour la cinquième fois de sa carrière (et la première depuis octobre 2019), a fait des dégâts dans la peinture et au large, compilant 28.0 points, 7.0 rebonds, 4.7 passes, 1.7 interception et 1.3 contre de moyenne. Le tout à 55% aux tirs, 38% à 3-points et 87% aux lancers !

À l’Est, un Jayson Tatum retrouvé depuis le début du mois de décembre (30.6 points par match) devait composer avec la rude concurrence de Kevin Durant, immense avec les Nets. Mais, malgré son bilan de deux victoires et une défaite sur la semaine, l’ailier des Celtics, lui aussi décoré pour la cinquième fois de sa carrière, a été préféré à « KD », qui n’a disputé que deux rencontres de son côté.

Il n’empêche que, sur ses trois matchs, « Taco Jay » a assuré, affichant des statistiques de 31.3 points, 7.3 rebonds, 4.0 passes et 1.3 interception, à 50% aux tirs, 36% à 3-points et 87% aux lancers. Et ce sont probablement ses 42 points inscrits lundi dernier, face aux Bucks, qui ont fait pencher la balance en sa faveur.