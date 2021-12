Marquese Chriss va signer à Dallas

Les jokers médicaux se multiplient ces dernières heures. Tous ne sont pas d’une grande importance, mais comme CJ Miles à Boston, la signature de Marquese Chriss concerne un ancien habitué de la ligue, qui avait besoin de se relancer.

L’intérieur de 24 ans seulement, passé par les Suns, les Rockets, les Cavaliers et les Warriors entre 2016 et la saison passée, va rejoindre les Mavericks, annonce Yahoo! Sports.

La franchise texane a plusieurs joueurs à l’isolement comme Reggie Bullock et Josh Green ou des blessés, Luka Doncic surtout, et peut-être Kristaps Porzingis, touché hier pendant la rencontre face aux Wolves et qui a quitté ses coéquipiers en troisième quart-temps.