Les Celtics relancent CJ Miles

La NBA a décidé d’ouvrir grand les vannes pour la signature de jokers médicaux, et ça permet à des vétérans plus ou moins jeunes de retrouver un boulot. C’est le cas d’Isaiah Thomas aux Lakers ou de Justin Anderson aux Cavaliers, et du côté de Boston, ESPN annonce qu’on a choisi CJ Miles.

Ancien ailier du Jazz et des Pacers, ce gaucher n’a plus foulé un parquet NBA depuis deux ans. A l’époque, il était aux Wizards, mais il s’était blessé au pied, et la franchise l’avait coupé. Depuis, on le pensait à la retraite, mais il venait de s’engager avec l’Ignite en G-League, cette formation composée de lycéens et de quelques vétérans pour les encadrer.

Miles va prendre la place de Josh Richardson, placé à l’isolement en compagnie d’Al Horford, de Jabari Parker et de Grant Williams. C’est le deuxième joker médical après Justin Jackson.