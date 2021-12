Le propriétaire des Pacers ne veut pas d’une reconstruction

Il était déjà en poste lorsque Reggie Miller a été drafté par les Pacers en 1987. Dans l’Indiana, Herb Simon, propriétaire de la franchise depuis 1983, fait partie des murs. Âgé de 87 ans aujourd’hui, il a bien conscience que sa franchise n’a plus le même rayonnement qu’avec l’arrière shooteur et légende locale.

Depuis quelques années, son équipe est suffisamment bonne pour passer une tête en playoffs – cinq éliminations de suite au premier tour de 2016 à 2020 – mais pas suffisamment pour viser davantage.

Que faire pour y remédier ? Faire sauter l’effectif ? Interrogé sur la question par The Athletic, Herb Simon assure ne pas vouloir « voir de reconstruction. Si je ne veux pas le voir, les fans non plus. Pourquoi voudrions-nous passer par une reconstruction alors que nous pouvons construire sur le tas ? C’est le talent. Donnie (Walsh) le faisait tout le temps. Larry (Bird) l’a fait. Kevin (Pritchard) le fera. Nous pouvons le faire. »

On ne sait pas si sa position parviendra à calmer les rumeurs de transfert qui ont agité l’équipe ces dernières semaines. Malgré le départ poussif de son équipe (13 victoires – 18 défaites) et une triste 13e place à l’Est mais à seulement deux matches du Top 8, le dirigeant assure que les Pacers n’ont pas activé le « mode panique » qui consisterait à faire bouger l’effectif.

« Nous pouvons obtenir presque tous les joueurs »

Il considère que Kevin Pritchard, son président, est parvenu à monter une « sacrée équipe » malgré le fait que « certains joueurs ont voulu partir (Paul George et Victor Oladipo). Sur le papier, c’est une très bonne équipe. Nous n’avons pas été aussi performants que nous l’aurions souhaité. Le mot d’ordre est ‘pas de panique’ dans cette franchise. Il n’y aura pas de panique. »

Pas question non plus d’être tenté par le « tanking » dans l’espoir d’obtenir un meilleur choix de Draft. « Souvenez-vous à l’époque de Donnie (Walsh), nous avons toujours construit sans démolir. Nous pouvons avoir une bonne équipe avec pour objectif de s’améliorer plutôt que de la démanteler. En tant que fan, je ne veux pas faire ça et je ne crois pas que nos fans méritent de voir une équipe qui perd délibérément. »

Tout l’enjeu est de savoir comment renforcer l’équipe alors que son président s’est récemment fait épingler pour avoir dit qu’il était à la recherche d’une « vraie » star. Herb Simon prend notamment en exemple le cas David West, l’un des derniers « free agent » de qualité à s’être engagé avec les Pacers. Mais le mandat de l’intérieur (2012-2015) commence à dater un peu…

« Peut-être que les trois ou quatre meilleurs joueurs ne veulent pas venir, qu’ils veulent un meilleur climat ou payer moins d’impôts, mais je n’utilise pas cela comme une excuse. Si c’est la bonne situation et que nous payons le bon prix, nous pouvons obtenir presque tous les joueurs », croit le propriétaire, qui ne serait évidemment pas contre cette idée de récupérer l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Herb Simon termine en assurant adorer cette « petite équipe. Elle peut aller très loin, il faut juste le montrer. »