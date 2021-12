« Son patron a dit qu’il n’était pas une vraie star alors que mon gars a shooté à 70% pendant deux semaines », s’est étonné un journaliste sur Twitter, en reprenant les statistiques de Domantas Sabonis sur ses six derniers matches (21 points avec 70% de réussite donc, 14 rebonds et 6 passes).

Visé par cette prise de position, Kevin Pritchard, le « patron » en question, s’est empressé de répondre. Quelques jours plus tôt, le président des Pacers s’était exprimé dans un papier de The Athletic, d’abord centré sur le rôle de Myles Turner.

« À un moment donné, on doit trouver comment faire émerger cette vraie star », avait déclaré le dirigeant. « On l’a eue avec Paul (George). Il avait ce ‘truc’ en plus, Victor (Oladipo) aussi, on essaie de l’obtenir (ce truc). Mais on pense que certains de ces joueurs pourraient le devenir aussi. On l’a peut-être déjà dans la salle. Mais c’est le plus grand défi, dans ce genre de marché, comment obtenir une star ? Il est difficile pour nous d’en signer une à la ‘free agency’, c’est un défi. Mais il y a d’autres moyens d’y parvenir, on peut le faire. »

Ses commentaires ont pu surprendre alors que l’effectif d’Indiana compte déjà dans ses rangs Domantas Sabonis qui s’est imposé comme l’homme fort de l’équipe, au point d’être convié au All-Star Game ces deux dernières saisons.

« Tout d’abord, je crois en tous nos joueurs, pour qui j’ai beaucoup d’estime », a ainsi rétorqué Kevin Pritchard, dans une série de tweets. « Pour être parfaitement honnête, je crois que nous avons plusieurs ‘stars’ dans l’équipe, mais nous savons tous que nous avons besoin de plus. Nous avons mis nos joueurs au défi d’être meilleurs. Le but était surtout de croire que nous pouvons conclure des matchs à un plus haut niveau et si on le fait, cela se verra dans nos résultats. »

« J’aurais sans doute pu utiliser un meilleur mot que ‘star’ »

Son constat se confirme dans les faits. La franchise de l’Indiana est en effet l’équipe qui a perdu le plus de matches terminés sur un écart de trois points ou moins : une seule victoire et sept défaites. « Ça craint parce qu’on a le sentiment d’être dedans même si notre bilan ne le montre pas », regrettait d’ailleurs Domantas Sabonis, dans ce même article de The Athletic.

Les Pacers doivent-ils partir en quête d’un joueur capable de faire la différence dans le « money time » ? Quitte à sacrifier l’un des jeunes talents locaux (Malcolm Brogdon, Caris LeVert, Myles Turner) ?

« J’aurais sans doute pu utiliser un meilleur mot que ‘star' », a encore dit Kevin Pritchard. « Quand on est interviewé pendant des heures, on peut déraper. Je parle avec nos joueurs tous les jours, j’ai regretté d’avoir utilisé ce mot. Des excuses adaptées ont été envoyées. Personne ne croit plus en cette équipe (que moi). »

Il y a quelques jours, l’intérieur a directement été interrogé sur les propos de son président. Après une longue hésitation, le Lituanien, gêné, a fini par indiquer ne pas savoir « comment répondre. Vous me prenez au dépourvu. Je ne sais pas quoi en dire. Vous savez, chaque membre de l’équipe essaie d’être un joueur de haut niveau, de s’améliorer chaque été et de mener l’équipe à la victoire. On a un bon groupe de gars qui bossent ensemble, on veut juste jouer et gagner. »