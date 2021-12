Les Pistons mettent fin à leur série de défaites

En « back-to-back » après leur défaite d’hier face à Houston, les Pistons débutent pourtant mal la rencontre, affichant un piètre 37% de réussite aux tirs. Heureusement pour eux, le Heat ne fait guère mieux (41%) et n’affiche qu’une courte avance à la fin du premier quart-temps (23-20).

La suite de la première mi-temps est du même acabit, aucune équipe ne montrant réellement quelconque signe de contrôle sur la rencontre, la faute à une adresse hasardeuse (41%) de part et d’autre. Toujours d’une courte avance, le Heat est devant (48-46) à la pause, sous l’impulsion d’un bon Max Strus notamment, un des hommes-forts du Heat ces derniers jours.

Le troisième quart-temps est la bascule du match, sous la forme d’un réveil des Pistons qui collent un 33-19 (à 12/18) au Heat, soudainement incapable de trouver l’accès au cercle (28% aux tirs). Saddiq Bey et Killian Hayes prennent confiance offensivement après une première mi-temps discrète et Detroit bascule en tête après 36 minutes (79-67).

Les douze dernières minutes ne permettent pas aux hommes d’Erik Spoelstra, trop peu inspirés offensivement (7/17), d’inverser la tendance. À peine plus adroits (7/16), les Pistons sont en contrôle sans briller, et c’est Bey, avec deux tirs primés consécutifs dans le « money-time », qui enterre définitivement les espoirs des Floridiens. Après 14 sorties infructueuses, Detroit boucle enfin une rencontre dans la peau du vainqueur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour Detroit. Les Pistons n’avaient plus gagné depuis le 17 novembre dernier, face aux Pacers, soit il y a plus d’un mois. En disposant du Heat, Killian Hayes et ses coéquipiers évitent de battre le record de franchise de 15 défaites consécutives.

– Le néant offensif du Heat. Les absences de Jimmy Butler et Bam Adebayo commencent à se faire ressentir, et surtout à se payer. Face à la pire équipe de la ligue du point de vue du bilan comptable, la troupe de South Beach a livré une prestation embarrassante (38% aux tirs). Seul Max Strus a surnagé, et c’était évidemment trop léger pour espérer l’emporter, même face aux Pistons.

– La sortie sur blessure de Tucker. Déjà privé de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro, Miami a perdu Tucker en 2e mi-temps. Le champion NBA 2021 s’est blessé au genou gauche.

TOPS/FLOPS

✅ Saddiq Bey. En panne d’adresse durant les premières semaines de la saison, le « sophomore » remonte doucement la pente ces derniers temps. En 36 minutes, il rend une copie propre (26 points, 7/13, 4 rebonds, 2 passes), avec notamment un super « money time ».

✅ Max Strus. Profitant des absences de Jimmy Butler et Tyler Herro et de la maladresse de Duncan Robinson, le natif de l’Illinois continuer de faire parler la poudre en sortie de banc : 24 points à 4/11 derrière l’arc en 33 minutes. Le shooteur est dans une spirale positive dernièrement.

⛔ Cade Cunningham. Soirée difficile pour le numéro un de la Fraft, qui n’a inscrit que 4 points en 4 tirs et a quitté ses coéquipiers dans le quatrième-temps après une sixième faute. En revanche, il s’est illustré par son altruisme, distribuant 10 passes décisives pour pallier sa discrétion offensive.

LA SUITE

Detroit (5-24) : déplacement au Madison Square Garden pour y affronter les Knicks, dans la nuit de mardi à mercredi (1h30)

Miami (18-13) : réception des Pacers mardi soir.