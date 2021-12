Gabe Vincent et Max Strus, les deux dernières trouvailles de Miami

Hassan Whiteside, Duncan Robinson, Josh Richardson, Kendrick Nunn, Tyler Johnson, Derrick Jones Jr, James Ennis ou encore Rodney McGruder. Et désormais Gabe Vincent et Max Strus.

Tels sont les joueurs qui, depuis le départ de LeBron James en 2014, ont lancé leur carrière à Miami. Tous possèdent d’ailleurs un point commun : celui d’avoir signé par la petite porte en Floride, avant de s’imposer dans la rotation d’Erik Spoelstra et de ne plus en ressortir ensuite.

Certains étaient non-draftés (Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Tyler Johnson, Rodney McGruder). D’autres étaient simplement en dehors de la NBA ou dans une impasse dans leur ancienne franchise (Hassan Whiteside, Derrick Jones Jr, James Ennis). Mais, à force de travail et d’acharnement, ces différents joueurs sont parvenus à faire leur trou du côté de South Beach, puis à se faire une place dans la ligue, au Heat ou ailleurs.

Derniers exemples en date, témoignant de cette capacité des dirigeants floridiens à dénicher des talents passés sous le radar : Gabe Vincent et Max Strus. Tous les deux non-draftés, en 2018 et 2019, et encore en « two-way contract » la saison dernière, ils ne cessent maintenant de faire parler d’eux depuis quelques semaines. Au sein de cette équipe de Miami qui doit composer, entre autres, avec les absences de Jimmy Butler, Bam Adebayo et même Tyler Herro. Soit ses trois meilleurs marqueurs (61,8 points de moyenne en cumulé).

« Ces gars sont les exemples même de la réussite de notre programme de développement », estimait à leur sujet leur coach, Erik Spoelstra, qui aurait très bien pu dire pareil de Duncan Robinson. « Ils n’ont pas été draftés mais ils possèdent de grands rêves. Il faut une incroyable somme de persévérance, de foi en soi et une éthique dingue de travail pour continuer de travailler tous les jours alors que les choses ne vont pas dans votre sens, parce que vous ne jouez pas ou parce que vous ne voyez pas vraiment de progrès. »

Deux snipers à Miami

Et vendredi soir, du côté de Disney World, là où les rêves deviennent réalité, les arrières de 25 ans ont justement flambé dans le derby contre Orlando, réussissant chacun leur meilleur match en carrière. En terminant au-dessus de la barre des 25 points : 32 points, à 8/13 à 3-points, pour Max Strus, et 27 points, à 4/11 à 3-points, pour Gabe Vincent !

« Dès que nous pouvons célébrer la réussite de l’autre, nous le faisons et ça nous ravit. C’est vraiment énorme de pouvoir partager ce moment avec lui », confiait après coup Gabe Vincent, qui venait tout juste de battre son record de points (26) à Philadelphie, la veille.

Deux prestations qui ont grandement aidé le Heat à décrocher une quatrième victoire en cinq rencontres. Et qui ont réjoui Kyle Lowry, leur distributeur de caviars attiré.

« Dans une saison, vous avez parfois besoin que d’autres joueurs élèvent leur niveau de jeu », expliquait ainsi le meneur All-Star. « [Vendredi soir], ça a été l’un de ces matchs où ils étaient tous les deux bouillants. »

Dans la zone et plein d’assurance derrière l’arc, Max Strus et Gabe Vincent ont pour le moins dynamité la défense de ce Magic également affaibli, et incapable de ralentir les shooteurs floridiens. Tant dans le second quart-temps (20 points pour Strus, à 5/6 à 3-points !) que dans le troisième (18 points pour Vincent, à 4/6 à 3-points !).

« Nous avons beaucoup de shooteurs et nous avons aussi d’autres joueurs qui travaillent dessus à l’entraînement », déclarait le très confiant Max Strus, en référence aux 19 paniers primés de son équipe. « Si nos shoots rentrent, nous allons continuer de jouer de la sorte, c’est évident. »

Un groupe qui symbolise à merveille la philosophie floridienne

Vedette de la soirée, ce même Max Strus a plutôt impressionné Erik Spoelstra à chacune de ses prises de balle.

« Il est comme certains de nos gars, Duncan [Robinson], Tyler [Herro] et même Gabe [Vincent], dans une moindre mesure », racontait l’entraîneur de Miami. « Ils peuvent s’enflammer à tout moment. Quand ils mettent deux 3-points de suite, ils pensent déjà au troisième, au quatrième, au cinquième. Ils peuvent très vite trouver leur rythme et nous l’avons vu avec Max [Strus]. »

Une rencontre que l’ancien pensionnaire des universités de Lewis et DePaul n’oubliera évidemment pas de sitôt et qui lui a rappelé de jolis souvenirs…

« J’étais dans la zone et ça m’a fait penser à ce match où j’avais inscrit 52 points [en 2015, quand il jouait pour Lewis, ndlr]. J’avais la sensation de ne rien pouvoir rater ! », reconnaissait-il vendredi soir, en interview d’après-match.

Pour la petite anecdote, notons que neuf des dix joueurs du Heat actuellement sur pied sont soit passés par la case G-League, soit non-draftés, soit passés par la case G-League ET non-draftés. Gabe Vincent et Max Strus font évidemment partie de cette liste, tout comme P.J. Tucker, Duncan Robinson, Udonis Haslem, Dewayne Dedmon, KZ Okpala, Omer Yurtseven et Marcus Garrett.

Une véritable armée de cols-bleus revanchards, qui collent parfaitement à la philosophie mise en place par Pat Riley, le président de la franchise…