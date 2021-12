Les Wizards frustrés par le partage des responsabilités en attaque ?

Que se passe-t-il chez les Wizards ? Après un bon début de saison, les sorciers comptent parmi les pires équipes de la ligue sur ce mois de décembre avec sept défaites en neuf matches. Et dans quatre de ces matches, ils ont compté jusqu’à 25 points de retard…

La victoire surprise de cette nuit sur le parquet du Jazz a fait du bien à cette équipe en perte de vitesse, en raison de plusieurs facteurs. On a déjà souligné les soucis de défense intérieure mais les Wizards ont également des difficultés de l’autre côté du terrain. « On doit recommencer à jouer les uns pour les autres », réclame notamment Wes Unseld Jr, cité par The Athletic.

Le média américain rapporte aujourd’hui que plusieurs joueurs de l’effectif sont mécontents des orientations offensives de l’équipe, tant sur le plan collectif qu’individuel. Frustrés en attaque, ces joueurs seraient ainsi moins concernés par les tâches défensives…

Déjà peu réputé pour sa défense, Montrezl Harrell est peut-être l’un de ceux-là. L’intérieur, qui dispose de 8.5 tirs en moyenne (contre 13 en 2020 chez les Clippers) ne réclame pas d’isolation mais simplement d’avoir plus d’occasions de toucher le cuir. « Et pas seulement prendre le rebond pour servir un arrière. Non, laissez-nous toucher la balle plus tôt pour avoir un tir. Faisons en sorte d’avoir le sentiment d’être impliqués dans le jeu aussi. »

Un coach à l’écoute des suggestions

Wes Unseld Jr. a visiblement conscience du problème. Le technicien n’est pas contre l’idée d’analyser le jeu pratiqué par sa troupe et la façon dont ses joueurs sont utilisés.

« C’est une chose de dire : ‘Hey, je n’aime pas ça en ce moment’. Venez m’en parler. Je pense avoir été plus qu’ouvert aux simples suggestions et à la critique. J’essaie de les placer à des endroits où ils sont susceptibles de nous aider collectivement. Mais ne vous contentez pas de vous plaindre. Parlons-en et arrangeons les choses. »

Adapte du « dialogue ouvert », le coach, dont le meilleur joueur Bradley Beal a réduit son volume de tirs (de 23 à 20), dit avoir été sollicité par certains de ses joueurs ces derniers jours. « Il est également important de tenir compte de leurs opinions, car ce sont eux qui vivent et traversent cette situation. Je ne veux que le meilleur pour ce groupe », poursuit le coach.

Ce dernier comprend qu’une frustration puisse se développer chez certains joueurs moins mobilisés en attaque. « Maintenant, est-ce que les chiffres montrent que nous devrions donner certains tirs à certains joueurs ? Faut-il que plus de joueurs soient agressifs ? Je pense qu’il y a un peu de ça aussi. Mais je ne pense pas que cela affecte notre concentration défensive ou l’énergie. Ou cela ne devrait pas. »