Au cœur de leur chute, les Wizards ne parviennent plus à protéger leur raquette

Chris Paul et Cameron Payne n’ont même pas eu besoin d’allumer de loin. Cette nuit, les meneurs des Suns n’ont eu aucune peine à s’exprimer dans la raquette des Wizards, pour finir eux-mêmes ou pour envoyer Deandre Ayton et JaVale McGee au alley-oop.

Non content de remporter largement la bataille du rebond (47 à 32 en leur faveur), les joueurs de l’Arizona ont inscrit 58 points dans la raquette adverse. La veille, les Wizards avaient déjà souffert en encaissant 68 points dans cette zone, sur le parquet des Kings.

Ces mêmes Kings sont d’ailleurs les plus mauvais élèves en la matière cette saison, avec 53 points encaissés en moyenne à l’intérieur. Mais juste derrière eux, on trouve les Wizards avec 49 unités.

Comment l’expliquer alors que l’équipe dispose de l’un des meilleurs contreurs de la ligue, avec Daniel Gafford (près de 2 contres par match) ?

« Cela démarre avec la pointe de la défense », estimait Wes Unseld Jr., après la défaite à Sacramento, en pensant à son backcourt. « C’est facile de se dire que Gaff, Montrezl Harrell ou un autre grand peut nettoyer le cercle. C’est une bonne chose à avoir mais il faut aussi connaître les habitudes des autres. On ne peut pas laisser un gars jouer continuellement sur ses forces. Il faut faire confiance à l’aide défensive mais ne pas s’en remettre exclusivement. »

Les arrières doivent se reprendre

C’était exactement l’inquiétude exprimée par Bradley Beal après le récent record aux contres (8 unités) de son intérieur. L’arrière notait que son pivot « ne devrait pas avoir à faire ça à chaque match ».

Après la défaite à Sacramento, la star en appelait à une réaction de ses partenaires sur les ailes. « On peut mieux défendre sur la balle. On peut être plus physiques, contester les intérieurs lorsqu’ils roulent vers le cercle, exactement comme nos grands sont contestés. Les arrières doivent être plus physiques sur le ballon. On laisse parfois trop de liberté aux arrières adverses. Ils peuvent parfois se stopper derrière des écrans et shooter, ou aller dans la raquette sans être touchés, parfois sans contestation. »

Ce phénomène est visiblement nouveau car en novembre, les Wizards encaissaient 44 points dans leur raquette (12e dans la ligue), contre 53 points sur ce mois décembre (28e). Cette baisse de régime défensive a un impact direct sur leurs résultats. Les joueurs de Wes Unseld Jr. viennent de perdre sept de leurs huit dernières sorties.

« C’est difficile », reconnaît aujourd’hui le coach. « On doit rappeler aux gars à quel point ils ont été bons (en début de saison) et à quel point on peut l’être. Ce n’est pas la fin du monde. Nous sommes à 15 victoires – 15 défaites et on n’a pas bien joué ces deux dernières semaines. À la lumière de cela, nous sommes encore à une place décente avec beaucoup de matchs à jouer. On a la possibilité de renverser la situation. »

Prochaine rencontre samedi, dans l’Utah, face à l’intimidateur en chef, Rudy Gobert. Il y a quelques jours, il leur avait donné une leçon et le Jazz s’était imposé de 25 points dans la capitale !