Faciles face aux Wizards, les Suns gardent le rythme des Warriors

Toujours privé de Devin Booker, Phoenix tient bon la barre. Face à Washington, Chris Paul (12 points, 6 passes) et sa troupe se sont facilement imposés face à des Wizards au bord de la crise (118-98). À vrai dire, les Suns ne se sont inclinés que deux fois depuis le 27 octobre dernier !

Avec huit joueurs à 10 points ou plus, dont un très bon JaVale McGee (17 points, 8 rebonds) en sortie de banc, Phoenix a dominé les débats après le premier quart, comptant jusqu’à 26 points d’avance. Quand les Wizards semblent peu à peu se désolidariser, à l’inverse, Phoenix a semblé plus soudé et au diapason que jamais.

Chris Paul et Deandre Ayton ont ainsi pu souffler pendant tout le dernier quart, aux côtés de Devin Booker et ses pantalons larges, pour profiter de cette 23e victoire de la saison qui les remet tout en haut de la conférence Ouest, à égalité avec les Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Suns dominent la peinture. Plus encore que DeAndre Ayton (15 points, 10 rebonds), c’est JaVale McGee (17 points, 8 rebonds) qui a été très bon hier soir pour Phoenix. Mais, avec 58 points au total inscrits dans la raquette, les Suns ont encore une fois dominé leur adversaire dans la bataille de l’intérieur, une constante cette saison, avec un McGee qui fait la différence par rapport à la saison dernière.

— Une victoire d’équipe (fatiguée). Après leur victoire en prolongation à Portland l’autre soir, les Suns étaient fatigués au shootaround du matin. Mais, en bons vétérans, ils n’ont pas montré la moindre faiblesse à leur adversaire du soir. Point de baisse de régime mais une nouvelle victoire pleine de maîtrise, avec les cinq titulaires (et huit joueurs au total) à dix points ou plus. Si ce n’est pas un collectif…

— Les Wizards continuent leur descente. Rien ne va plus pour Bradley Beal & cie. Les Wizards sont rentrés dans le rang et, après 7 défaites sur leurs 8 derniers matchs, ils sont retombés de leur petit nuage du début de saison pour revenir à 50% de victoires pour la première fois de la saison. Bradley Beal va avoir besoin de soutien si Washington veut repartir de l’avant… et le garder.

TOPS/FLOPS

✅ JaVale McGee. À 10 points et 7 rebonds de moyenne en seulement 16 minutes de jeu, JaVale McGee est un très sérieux candidat au trophée de meilleur sixième homme cette saison. Productif offensivement et dissuasif défensivement, l’ancien souffre-douleur du Shaq est devenu un vétéran on ne peut plus solide dans la peinture. Un vrai joueur de basket sur qui Monty Williams peut compter match après match.

✅ Chris Paul. Le patron des Suns n’a pas eu à (trop) forcer son talent hier. Après son match marathon (41 minutes) face à Portland, CP3 a pu vivre un match plus pépère à 12 points et 6 passes, passant même un dernier quart plaisant sur le banc, à applaudir chacun des dunks et alley-oops réussis par le banc de Phoenix.

⛔ Kyle Kuzma. Déjà dans le dur face à Sacramento avec 6 petits points à 3/10 aux tirs, Kyle Kuzma a de nouveau réalisé un match décevant hier soir en Arizona. Tenu à 4 points à 2/6 aux tirs, l’ancien Laker n’a pas eu le rendement attendu de l’ailier titulaire. À vrai dire, aucun des titulaires n’a vraiment été bon autour de Bradley Beal (26 points). C’est un peu l’histoire de sa carrière pour un Kuzma qui oscille entre le statut de titulaire et de remplaçant sans avoir vraiment convaincu dans le premier rôle.

⛔ Daniel Gafford. Le pivot explosif des Wizards a été mangé tout cru par la paire Ayton – McGee hier soir. Capot avec seulement 3 tirs tentés, il n’a pas réussi à apporter l’alternance nécessaire à son équipe avec quelques points à l’intérieur. Mais, ces temps-ci, c’est un match sur deux pour le pivot titulaire de D.C. qui manque clairement de constance dans sa production.

LA SUITE

Phoenix (23-5) : réception des Hornets, dimanche soir.

Washington (15-15) : suite du road trip avec un déplacement pas cadeau à Utah samedi.