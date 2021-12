Isaiah Thomas : « C’est tellement étrange que Kobe ne soit plus là »

Cela aurait pu être la très belle histoire de la nuit : pour son grand retour en NBA, Isaiah Thomas a terminé meilleur marqueur des Lakers avec 19 points inscrits en sortie de banc. Malheureusement, les Lakers ont pris une fessée face aux Wolves, et cette belle performance passera un peu inaperçue.

Signé pour 10 jours, l’ancien All-Star est revenu sur son arrivée à Los Angeles, ou plutôt son retour puisqu’il y avait déjà joué en 2018.

« C’est tellement étrange que Kobe ne soit plus là alors que j’enfile le maillot des lakers… Après que Rob (Pelinka) m’a appelé, la première chose à laquelle j’ai pensé, c’est Kobe. Quelle paire de Kobe j’allais porter ? Qu’est-ce que Kobe aurait pensé de ça ? Il m’envoyait toujours un SMS quand il m’arrivait quelque chose de dingue » raconte Thomas. « J’aurais aimé qu’il soit là. Pas uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Mais il faut continuer d’avancer… Kobe était quelqu’un de si important dans ma vie, et c’est différent aujourd’hui car je ne peux plus échanger avec lui par SMS, et lui parler de cette opportunité qu’on me donne ».

Signé pour 10 jours seulement, comme la saison passée aux Pelicans, Thomas profite du moment présent, et il a été très touché par l’accueil du public de… Minneapolis !

« Le moment le plus mortel ? Quand je suis entré en jeu, et que les fans m’ont vraiment encouragé. On était à l’extérieur. Ces moments comptent plus que tout pour moi, simplement parce que les gens respectent ce que je suis, ce que j’ai fait, et comment je m’accroche. Je pense aussi que ça aide de mesurer 1m77. J’ai la taille d’une personne normale, et les gens m’encouragent déjà pour ça. »