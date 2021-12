Isaiah Thomas revient aux Lakers comme joker médical !

Un match aura suffi à Isaiah Thomas pour taper dans l’œil des scouts NBA, et après sa perf’ à 42 points en G-League, The Athletic annonce qu’il va s’engager avec les Lakers ! Une franchise qu’il connaît bien puisqu’il y a déjà joué, en 2018, mais aussi parce qu’il y avait effectué un test avant le « training camp ».

Il s’agit d’un contrat de 10 jours dans le cadre de la « hardship exception », accordée par la NBA aux franchises les plus touchées par le Covid-19 et des blessures. À Los Angeles, Frank Vogel doit composer sans Trevor Ariza, Kendrick Nunn, Malik Monk, Dwight Howard et Talen Horton-Tucker.

Âgé de 32 ans, Isaiah Thomas avait effectué une pige de 10 jours la saison passée aux Pelicans, sans parvenir à transformer l’essai.