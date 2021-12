Devonte’ Graham en remet une couche face aux Bucks !

Les Pelicans aiment le suspense puisque pour la deuxième fois de suite, ils s’imposent dans les dernières secondes. Cette fois, pas de prière au buzzer mais un succès après prolongation (116-112) pour gâcher le retour de Jrue Holiday (40 points) à la Nouvelle Orléans. Tout se joue sur un arbitrage vidéo après une faute de Jordan Nwora sur Brandon Ingram alors que les Pelicans menaient 108-107. Une faute après un shoot à 3-points que les arbitres transforment en « flagrante ». Ce qui signifie que Ingram récupère trois lancers, et la possession. L’ailier des Pelicans manquent deux lancers, mais Graham plante son 8e 3-points de la soirée derrière (112-107).

Les Bucks ne lâchent rien et égalisent grâce à Pat Connaughton et Jrue Holiday, mais le rookie Herb Jones profite d’un caviar de Jonas Valanciunas pour redonner l’avantage aux Pelicans à 43 secondes de la fin. Bien défendu par Josh Hart, Holiday manque le panier de l’égalisation, et c’est Graham, aux lancers-francs, qui donne la victoire aux siens (116-112).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les lancers-francs des Pelicans. Comme face au Thunder, les coéquipiers de Brandon Ingram ont failli être trahis par leur maladresse aux lancers : 11 ratés sur 30 ! Josh Hart est le pire de tous avec 1 sur 6 sur la ligne.

Le coup de chaud de Grayson Allen. Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo absents, Allen est le premier lieutenant de Jrue Holiday, et on retiendra son 5 sur 6 à 3-points dans le seul 3e quart-temps !

La zone des Bucks. Par manque de joueurs et de taille, Mike Budenholzer a proposé une zone pendant la quasi totalité du match.

TOPS/FLOPS

✅ Jrue Holiday. 40 points en 36 tirs pour Holiday qui rappelle qu’il peut être un formidable attaquant. Accueilli par une ovation de la salle, il a, en revanche, dévissé à 3-points avec un 1 sur 8 à 3-points.

✅Josh Hart. Décisif sur la dernière possession des Bucks, c’est l’homme à tout faire des Pelicans. Son volume de jeu est impressionnant, et il n’est pas loin du triple-double avec 11 points, 15 rebonds et 8 passes. C’est le meilleur défenseur de sa formation.

✅Devonte’ Graham. 8 sur 12 à 3-points pour Graham alors qu’il avait Jrue Holiday dans sa zone. Il ne tremble pas aux lancers-francs, et il montre l’exemple en défense. Comme l’expliquera Brandon Ingram, un déclic s’est produit chez l’ancien 6e homme des Hornets.

⛔ DeMarcus Cousins. Milwaukee manque de taille, et l’ancien pivot All-Star préfère jouer au large que de se frotter à Jonas Valanciunas. C’est lorsqu’il était sur le terrain que les Pelicans dominaient, et Mike Budenholzer a préféré miser sur du « small ball ».

LA SUITE

New Orleans (10-21) : Les Pelicans se rendent dimanche à Philadelphie.

Milwaukee (19-12) : Back-to-back compliqué avec la réception des Cavaliers.