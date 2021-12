Pas de retour avant Noël pour Klay Thompson

Le mois dernier, un retour de Klay Thomspon avant Noël était envisagé. On évoquait même les dates des 20 et 23 décembre, pour un premier match devant son public, au Chase Center.

Mais ce n’est plus d’actualité puisque The Athletic nous apprend que l’arrière de Golden State va manquer ces deux rencontres contre Sacramento et Memphis, ainsi que celle du 25 décembre, à Phoenix.

Au mieux, le triple champion reviendra le 28 décembre, pour la réception de Denver, mais ce n’est pas certain non plus. Et on pourrait alors plutôt se diriger vers un premier match en janvier 2022, le 3 par exemple, pour la réception du Heat, puisque Steve Kerr voulait relancer son joueur à domicile.

En attendant, Thompson et James Wiseman ont retrouvé leurs coéquipiers après avoir passé plusieurs jours avec l’équipe de G-League.