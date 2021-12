Mark Cuban dément les rumeurs sur Kyrie Irving

Selon SNY.tv, des franchises ont contacté les Nets pour connaître leur position sur Kyrie Irving, et nos confrères new-yorkais rapportent que les Mavericks seraient sur le coup, avec peut-être Kristaps Porzingis en échange.

Fidèle à lui-même, Mark Cuban s’est empressé de réagir, et selon Marc Stein, le patron de la franchise de Dallas a nié tout contact avec les dirigeants des Nets au sujet de Kyrie Irving.

Il n’en demeure pas moins qu’on ne serait pas surpris que le propriétaire passe quelques coups de fil car son équipe a bien du mal à confirmer son début de saison avec un bilan tout juste positif à 14 victoires et 13 défaites.

La méforme de Luka Doncic n’explique pas tout, et Dallas reste loin du niveau des meilleures équipes de la conférence Ouest : Phoenix, Golden State et Utah.

Concernant Kyrie Irving, toujours écarté à Brooklyn, la direction serait un peu plus optimiste qu’en début de saison. Non pas que la situation sanitaire s’améliore, et c’est même le contraire depuis quelques semaines, mais pour être autorisé à jouer, le meneur All-Star pourrait se tourner vers un vaccin fabriqué à base de plantes.