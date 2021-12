Un regain d’optimiste à Brooklyn sur un retour de Kyrie Irving cette saison ?

Rien n’a changé depuis le début de saison concernant Kyrie Irving. Pour rappel, le meneur, non vacciné, a été écarté du groupe car il ne peut pas jouer les matches à domicile, à cause des lois sanitaires en vigueur à New York.

Les Nets ont donc pris la décision de se passer de leur All-Star pour l’intégralité de la saison, plutôt que de le voir disputer seulement les matches à l’extérieur.

The Athletic nous indique désormais qu’un optimisme nouveau semble flotter du côté de la franchise de Brooklyn. Le problème, c’est que si Shams Charania raconte que les joueurs et les coaches voudraient revoir le champion 2016 et que la relation entre Kyrie Irving et Kevin Durant est toujours aussi forte, notre confrère n’avance finalement aucune explication pour justifier ce regain d’enthousiasme…

La clé : un vaccin produit par des plantes ?

Car rien n’indique que le maire de New York va faire évoluer les mesures liées à la vaccination obligatoire d’ici quelques semaines. Il avait même déjà écarté l’idée en novembre dernier. Quant à la vaccination, l’ancien de Cleveland et de Boston n’y est toujours pas favorable.

En réalité, le meneur ne serait pas contre la vaccination en soi et sa méfiance concernerait uniquement les vaccins actuels contre le Covid-19. C’est pourquoi, d’après Bally Sports, il ne veut pas être considéré comme « antivax ». Si bien que Kyrie Irving, désormais végan, serait prêt à prendre le vaccin produit par des plantes et développé par Medicago et GSK, qui vient d’être finalisé et aurait une efficacité de 75% contre les variants actuels du Covid-19.

Et si c’était donc plutôt ce vaccin, qui doit désormais être validé par les autorités de santé, qui expliquerait l’optimisme de la franchise et deviendrait ainsi la solution au retour à la compétition de l’ancien de Boston ?