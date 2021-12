Privés de Joel Embiid, les Sixers mordent la poussière à Memphis

Les Sixers ont vite déchanté en passant de l’euphorie d’une victoire face aux Warriors à une belle déculottée sur le parquet de Memphis, en l’absence de la paire Curry-Embiid.

Jaren Jackson Jr. a pour sa part marqué son retour au jeu en lançant les hostilités avec un 3-points et un gros dunk à deux mains sur Andre Drummond. Philly a tenu la distance avec l’aide d’un Tyrese Maxey agressif pour épauler le duo Korkmaz-Harris (32-28).

Les Sixers sont restés dans le coup jusqu’aux deux missiles à 3-points coup sur coup signé Desmond Bane et Killian Tillie qui ont fait le trou (48-38). Les deux alley-oops conclus par Charles Bassey et Andre Drummond n’y ont pas changé grand-chose, et les locaux, relancés par le trio Jones-Brooks-Adams ont viré à +12 à la pause (68-56).

Mais c’est au retour des vestiaires que Philadelphie a vraiment dégusté, encaissant notamment un 12-2 alimenté par Dillon Brooks et Jaren Jackson Jr dès la reprise (82-60). JJJ a tué le match dans la foulée en alignant deux dunks et un lay-up dans la foulée pour porter la marque à 90-67.

Largement vainqueurs du troisième quart-temps (33-19 pour un 101-75 sans appel au score), les Grizzlies ont bouclé l’affaire en s’appuyant sur l’adresse extérieure de Xavier Tillman, Killian Tillie, De’Anthony Melton et John Konchar en début dans le quart-temps (120-84) afin de s’offrir une victoire nette et sans bavure, conclue par un panier d’Yves Pons, à 3-points également (126-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match sans pour les Sixers. « La vidéo du match est à jeter aux oubliettes, il nous faut juste penser au prochain match ». Doc Rivers a résumé la prestation de ses joueurs en une phrase après la rencontre. Les Sixers, qui ont compté jusqu’à 36 points de retard, ont en effet été dépassés comme rarement en l’absence de Seth Curry et Joel Embiid, passant de la lumière à l’ombre en l’espace de deux matchs.

– Les premiers points d’Yves Pons. Les Frenchies de Memphis ont chacun pu bénéficier de temps de jeu, avec 18 minutes pour Killian Tillie qui continue de montrer de belles choses (6 points, 4 rebonds, 2 passes décisives), et 7 pour Yves Pons, qui a notamment inscrit le premier panier de sa carrière en NBA.

TOPS/FLOPS

✅ Dillon Brooks. Leader de l’attaque aux côtés de Jaren Jackson Jr, l’ailier canadien prend ses responsabilités depuis l’absence de Ja Morant. Ça a encore été le cas cette nuit avec un match plein en seulement 27 minutes : 23 points, 6 rebonds, 2 passes décisives et +26 au +/- !

⛔ Tobias Harris. L’ailier sait qu’il devient le leader de l’équipe dans ces conditions. Or l’ancien joueur d’Orlando n’a pas vraiment été à la hauteur de ses responsabilités, shootant à 5/12 pour 12 petits points au final. Impossible dans ces conditions pour Philly d’espérer ramener quelque chose de Memphis.

LA SUITE

Memphis (17-11) : Les Grizzlies reprennent la route, direction Portland dès demain soir.

Philadelphie (15-13) : les Sixers accueillent Miami ce mercredi.