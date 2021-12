En famille, Joël Ayayi signe chez Puma

C’est sans doute une première dans le monde du sponsoring puisque trois frères et sœurs ont officiellement rejoint la marque PUMA. Il s’agit de Gérald, Valériane et Joël Ayayi, tous les trois basketteurs de haut niveau.

Valériane Ayayi (27 ans) est pour l’heure la plus connue puisque l’arrière compte 103 sélections en Equipe de France, avec qui elle a ramené le bronze des Jeux Olympiques de Tokyo et a défendu les couleurs des plus grands clubs français (Lattes-Montpellier, Villeneuve d’Ascq, Bourges), en plus d’être passé par la WNBA en 2015.

Mais ses deux petits frères ont également de quoi réaliser de belles carrières, que ce soit Gérald Ayayi, meneur de jeu de 19 ans qui frappe fort à la porte du groupe pro de Pau-Lacq-Orthez, et bien sûr Joël (21 ans), qui a terminé son cursus à Gonzaga (2017-2021) avant désormais d’évoluer aux Wizards où il a décroché un « two-way contract ».

Cette triple signature intervient à un moment charnière de la carrière de chacun, entre le début de grossesse vécue par Valériane au cours des Jeux olympiques de Tokyo, le premier contrat pro signé par Gérald avec l’Elan Béarnais et le premier contrat NBA signé par Joël.

C’est aussi un signe de plus quant à la volonté de la marque de s’investir davantage dans le basket en France pour les années à venir, a souligné Thomas Lanis, Directeur Marketing chez Puma France.