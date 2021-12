En pleine crise, Chauncey Billups tente l’option Larry Nance Jr.

Un peu d’innovation chez les Blazers. Cette nuit face aux Wolves, ils ont pu compter sur le retour de Damian Lillard, et aux côtés de la superstar de Portland, de deux titulaires habituels, Norman Powell et Jusuf Nurkic, ainsi que pour compléter le cinq majeur, de Nassir Little et Larry Nance Jr.

Il s’agissait de la première titularisation pour le dernier cité. Chauncey Billups a décidé de le promouvoir au détriment de Robert Covington, sorti du banc pour la première fois cette saison et la saison précédente.

« Je voulais jouer une vingtaine de matchs et voir ce qu’il en était », a justifié le coach rookie des Blazers. « C’est évident qu’on a toujours eu du mal à démarrer nos matchs et je pense que Larry est l’un de nos joueurs ayant le plus d’énergie. Je veux juste avoir un aperçu, voir à quoi cela ressemble. Je ne dis pas que ce sera comme ça tout au long la saison mais c’est quelque chose que nous devions changer et regarder. »

Un pari peu concluant cette nuit puisque l’ancien joueur des Cavaliers a vite rejoint son banc pour une seconde faute personnelle concédée, après seulement quatre minutes de jeu. Gêné par ces coups de sifflet, l’intérieur a disposé de 26 minutes de jeu pour disposer 8 points et 12 rebonds. Son remplaçant, Robert Covington (34 minutes), s’est contenté de 3 points (1/6) et 5 rebonds, mais avec 5 interceptions et 4 contres.

Robert Covington dans le dur

Surtout, malgré ce neuvième cinq de départ testé par Chauncey Billups, les Blazers ont encore perdu. La cinquième défaite de suite et même la huitième en neuf matches. À voir s’il reconduit cette formule alors que Robert Covington semble être en perte de vitesse cette saison. Avec seulement 6.5 points de moyenne, le joueur non-drafté n’a jamais aussi peu apporté en attaque que depuis sa saison rookie.

Au moins, on ne peut pas reprocher à Chauncey Billups de ne pas tenter de faire bouger les lignes. Dans le même temps, Damian Lillard rapporte que les Blazers ont fait le point sur la situation actuelle à l’issue de cette dernière défaite.

« Ce que j’ai dit aux gars, c’est que je suis déjà passé par là, que nous sommes déjà passés par là », note le meneur des Blazers. « Ce n’est pas l’idéal. On ne veut pas continuer à se dire dans les vestiaires : ‘Très bien, on doit continuer à avancer, ça va s’améliorer’. On doit faire mieux. Et cela commence avec moi. »